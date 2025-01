Entorno do DF registra crescimento no número de empresas

Valparaíso de Goiás registra salto de 3.401 empresas, somando um total de 26.056 negócios ativos, em janeiro de 2025 (Foto: Daniel Medeiros)

Em janeiro de 2025, a cidade de Valparaíso, localizada no Entorno do Distrito Federal, segue como um dos principais polos empreendedores de Goiás, figurando no ranking das cinco cidades com maior número de empresas ativas no estado.

Os dados são da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) e consideram apenas as empresas que não se enquadram no perfil Microempreendedor Individual (MEI).

Comparando os meses de janeiro de 2024 e janeiro de 2025, Valparaíso registrou um salto de 3.401 empresas, somando um total de 26.056 negócios ativos na cidade. Valparaíso mantém-se como a cidade com maior número de empreendimentos na região, quando comparada com outras cidades do Entorno, como Luziânia, que registrou, de um ano para o outro, uma diferença de 3.257 CNPJs; e Águas Lindas, com 3.187 empresas a mais.

Crescimento

Considerando o total de empresas ativas em treze cidades do Entorno do Distrito Federal (Abadiânia, Águas Lindas, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás), o número chega a quase 150 mil, um aumento de 13% em relação a janeiro de 2024, quando esse total era de cerca de 132 mil.

Entorno do DF abriga quase 28% de empresas ativas de Goiás

Em termos gerais, Goiás registra, em janeiro de 2025, 537 mil empresas ativas, sendo 150 mil localizadas no Entorno, o que representa quase 28% do total de empresas ativas em Goiás. Segundo a secretária do Entorno, Caroline Fleury, o aumento no demonstra a força do empreendedorismo local.

“Estamos observando um movimento que tem se consolidado como um verdadeiro motor de desenvolvimento para a região e para o estado”, declarou.

Em todo o estado, o total de novas empresas em 2024 foi de 38.306 CNPJs, o que representou um aumento de 13% em comparação com 2023, quando o número de aberturas foi de 33.847. Já o total de empresas ativas, em Goiás, se considerados os Microempreendedores Individuais (MEIs) ultrapassa um