Procon aponta variação de até 577% nos preços de material escolar

Pesquisa de preços incluiu 60 itens de material escolar (Foto: Procon)

Com o objetivo de garantir descontos para pais e responsáveis, o Procon Goiás realizou uma pesquisa de preços com 60 itens de material escolar, como, apontador, lápis, giz de cera, lápis de cor, caderno, borracha, lapiseira, pincel, tinta, bloco criativo e tesoura.

O levantamento foi realizado em 15 estabelecimentos de Goiânia, entre os dias 26 de dezembro de 2024 e 03 de janeiro de 2025.

A maior variação encontrada foi o lápis preto da Faber Castell, chegando a 577,78%. O item foi comercializado de R$ 0,90 a R$ 6,10. O apontador de lápis da Faber Castell também contou com uma diferença considerável de preços, sendo encontrado por R$ 1,25 a R$ 6,50. A variação deste item chegou a 420%.

A borracha branca nº 60, item essencial no estojo das crianças, contou com uma oscilação de 300%, sendo vendida de R$ 0,25 a R$1,00.

Variação de preços entre 2024 e 2025

O Procon Goiás também realizou um comparativo de preços de materiais escolares entre os anos de 2024 e 2025. Segundo a estimativa, a caneta hidrocor ponta grossa, vendida em 12 unidades, foi o item com maior elevação de preços, sendo vendida em 2024, pelo preço médio de R$ 25,13 e R$ 33,13, em 2025.

Outro produto que contou com um aumento anual considerável foi a tesoura escolar da Tramontina. O item foi comercializado por R$ 1,34 em 2024, e agora em 2025, é encontrado por R$ 1,68. No entanto, a pesquisa também encontrou produtos com redução, como é o caso da pasta de plástico com elástico da Dello, que contava com preço médio de R$ 4,79 no ano passado, e R$ 3,31, neste ano.

Atenção aos abusos em itens da lista de material escolar

O Procon Goiás alerta aos pais que as listas escolares só devem exigir produtos de uso individual. Portanto, itens como álcool, tinta para impressora, papel higiênico devem ser embutidos nos custos das escolas.

As escolas também não podem determinar marca modelo ou estabelecimento comercial a ser adquirido o material. Já os uniformes podem ser comercializados pela instituição de ensino ou em outro local indicado pela escola, pois se trata da segurança do aluno e da unidade escolar.

Dicas de compra e economia

Antes de ir às compras, é importante que o consumidor verifique os itens do ano anterior que podem ser reaproveitados.

Para não pesar no orçamento familiar, é importante realizar uma pesquisa de preços em diferentes estabelecimentos. Também é recomendado mais cautela na hora das promoções, já que, em muitos casos, as lojas vendem produtos mais em conta, mas, na verdade, repassam um valor mais alto em outros produtos.

Algumas lojas concedem descontos para compras em grandes quantidades, portanto, sempre que possível, reúna grupo de consumidores e discuta sobre essa possibilidade com os estabelecimentos.