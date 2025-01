Anunciados vencedores do Prêmio Jaburu 2023 e 2024

Solenidade de premiação está marcada para 28 de janeiro, às 20h, no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia (Foto: Secult-GO)

O Conselho Estadual de Cultura anunciou os agraciados do Prêmio Jaburu, edições 2023 e 2024, que homenageia personalidades e valores da cultura goiana. A relação com os nomes dos homenageados com o Troféu Jaburu, a maior comenda cultural de Goiás, e demais comendas, foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (07/01).

Já a solenidade de premiação está marcada para o dia 28 de janeiro, às 20 horas, no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.

A Premiação Jaburu é concedida desde 1980, quando o primeiro Troféu foi concedido à poetisa Cora Coralina.

Outros relevantes nomes da cultura goiana também receberem a honraria, como Bernardo Élis, Belkiss Spenciére, Marcos Fayad, Antônio Poteiro, Darcy França Denófrio, D.J. Oliveira, Bariani Ortêncio, Hugo Zorzetti, Ely Camargo, Edival Lourenço, Lêda Selma, entre outros.

“O Prêmio Jaburu, ao agraciar as pessoas ou entidades de destaque no meio cultural do Estado com as comendas Troféu Jaburu, Medalhas de Mérito Cultural e Diplomas de Destaque Cultural do Ano, simboliza, acima de tudo, o compromisso com o reconhecimento de talentos em diferentes momentos de suas trajetórias, valorizando a diversidade e a riqueza de nossa cultura”, comemora Carlos Willian, presidente do Conselho Estadual de Cultura.

A iniciativa, que conta com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-GO), agraciará com o Troféu Jaburu o artista visual Marcelo Solá e a professora Maria Zita Ferreira, por sua atuação nas Artes Cênicas, com foco na dança. Além das duas condecorações, também serão entregues 12 Medalhas de Mérito Cultural, e 16 Diplomas de Destaque Cultural do Ano.

Homenageados

Conhecido por sua habilidade de se comunicar através do desenho, o goiano Marcelo Solá explora seus traços em diversas mídias, como serigrafia, monotipia e instalações.

O artista participou de exposições em instituições como Funarte, Instituto Tomie Ohtake, Museus de Arte Moderna do Rio de Janeiro e de São Paulo, Centro Cultural São Paulo, Festival de Cultura da Bélgica, 25ª Bienal de São Paulo e no Drawing Center em Nova York.

Solá recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira, como o Prêmio Ibram de Arte Contemporânea, do Rio de Janeiro, e duas vezes o Prêmio Projéteis de Arte Contemporânea, da Funarte.

Além disso, participou de residências artísticas tanto no Brasil quanto no exterior, incluindo nos Estados Unidos, Canadá e Holanda, onde desenvolveu e expandiu ainda mais seu trabalho artístico.

A professora mestre Maria Zita Ferreira possui experiência na área de Educação Física, com ênfase em Fundamentos da Dança, atuando principalmente em temas como resistência, transformação, liberdade, conscientização e autonomia.

Autora dos livros Dança Negro, Ginga a História e Como me fiz professora, a homenageada recebeu o Prêmio Buriti pelos trabalhos realizados na dança. Foi diretora da Faculdade de Educação Física da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e atualmente é professora adjunta I da mesma instituição.

Conselho Estadual de Cultura

O Conselho Estadual de Cultura é um órgão colegiado, formado por representantes do setor cultural indicados pelo governo e pela sociedade civil organizada, responsável por desenvolver a política estadual de Cultura.

O órgão é responsável por analisar projetos culturais, além de normatizar, deliberar, consultar e fiscalizar todas as ações no universo cultural do Estado, inclusive formulando as propostas e executando políticas públicas na área.