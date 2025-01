Vila Cultural Cora Coralina prorroga exposições

Com entrada gratuita, visitação das mostras vai até 25 de janeiro (Foto: Secult-GO)

As exposições Desejo LTDA, de Daniela Marques, e Arte Presente, que reúne obras de diversos artistas locais, em cartaz na Vila Cultural Cora Coralina, foram prorrogadas até o dia 25 de janeiro. Ambas as mostras seriam encerradas no último domingo (05/11).

A exposição Desejo LTDA, com curadoria de Paulo Duarte-Feitoza, faz parte do projeto Animal Desejante, e explora temáticas de poder, gênero e sexualidade.

As obras, que se utilizam de diversas linguagens da arte contemporânea, como fotografia, colagem e intervenções em objetos, refletem sobre o uso de salto alto e sua relação com o falo, ampliando a investigação sobre esse símbolo cultural e psicanalítico.

A exposição coletiva Arte Presente, por sua vez, tem como objetivo fomentar a valorização da arte como um presente significativo, traçando um paralelo com as celebrações de final de ano, bem como promover a cultura local e incentivar a conexão entre as pessoas através das produções artísticas.

Reunindo obras, múltiplos e objetos criados por artistas locais, a mostra destaca a riqueza e diversidade da produção cultural da região.

A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), funciona de segunda-feira a domingo, das 09 às 17 horas, com entrada gratuita. O espaço permite a entrada de animais de estimação, desde que devidamente encoleirados.

Serviço

Exposições: Desejo LTDA e Arte Presente

Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Prorrogação: Até 25 de janeiro de 2025

Local: Vila Cultural Cora Coralina (Rua 3, s/n – St. Central)

Entrada gratuita