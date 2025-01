Estado lança Goiás +Digital para ampliar acesso à internet

Programa do Governo de Goiás estimula operadoras a ampliar cobertura da rede móvel no estado (Foto: Tânia Rêgo e Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Governo de Goiás publicou, na terça-feira (7/1), no Diário Oficial do Estado (DOE), o Decreto nº 10.620, que institui o Programa Goiás +Digital. A iniciativa tem como objetivo incentivar o investimento em Serviço Móvel Pessoal (SMP) por parte das operadoras de telefonia em locais sem cobertura no estado, conectando distritos isolados à rede móvel.

Os critérios serão definidos em norma complementar pela Subsecretaria de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes da Secretaria-Geral de Governo (SGG).

Goiás +Digital

O decreto autoriza a concessão de crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) para investimento em instalação de Estação Rádio-Base (ERB) de suporte à prestação do Serviço Móvel Pessoal.

Ao investir na instalação das antenas de SMP, as operadoras de telefonia poderão recuperar o investimento por meio do crédito, acelerando a transformação digital em áreas remotas.

“Esse programa será muito importante para nos ajudar a reduzir as desigualdades no acesso à internet, além de fortalecer a inclusão digital, fator essencial para o desenvolvimento econômico e social em nosso estado”, destaca o subsecretário de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes, Renato Lyra.

Cronograma

A implementação do Goiás +Digital será dividida em duas etapas principais. No primeiro e segundo trimestres de 2025, serão realizados os processos de obtenção das licenças e autorizações necessárias, além da seleção pública das operadoras responsáveis pela execução do projeto.

Já a segunda etapa, no terceiro e quarto trimestres do ano, irá contemplar o início das obras e a implantação das Estações Rádio Base (ERBs).

Para mais informações, acesse.