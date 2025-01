Hospital Municipal Alfredo Abrahão já realizou quase 600 atendimentos em sete dias de portas abertas

Previsão é que unidade realize cerca de 2.700 acolhimentos de pacientes em um único mês

Destes, 412 foram relacionados a traumas, cortes, dores abdominais, dores torácicas e sintomas de natureza semelhante.

Outros 91 pacientes sofreram algum tipo de queimadura no corpo ou tiveram acidentes com animais, com e sem peçonha.

Os 88 populares restantes apresentaram queixas que não se encaixavam com o perfil do atendimento do hospital. Eles foram acolhidos e encaminhados para as unidades específicas.

A previsão é que, com base nos dados da primeira semana, o Alfredo Abrahão oferta cerca de 2.700 atendimentos médicos de portas abertas no período de 1 mês.

É importante lembrar que a unidade tem o foco para traumas, principalmente ortopédicas, além de pequenas cirurgias, cuidados com queimaduras, suturas e acidentes com animais.

Casos mais urgentes devem ser direcionados para a UPA da Vila Esperança ou para o Centro Médico Jaiara José Vieira da Silva, ambos com funcionamento 24 horas.

Já aqueles que precisam de consultas, solicitar exames e outros atendimentos mais simples, devem se deslocar para a unidade básica de saúde mais perto de casa.