UBS Abadia Lopes funcionará até às 22h a partir do dia 20 de janeiro

Iniciativa faz parte de uma série de ações planejadas para desafogar a UPA Alair Mafra, na Vila Esperança (Foto: Paulo de Tarso)

“Essa mudança é essencial para reorganizar a saúde no município. Com o atendimento até as 22h, os moradores da região terão mais facilidade e agilidade no acesso aos serviços básicos de saúde, sem precisar recorrer à UPA para questões que não são de urgência ou emergência”, explicou Márcio Corrêa.

Até o dia 20 de janeiro, uma força-tarefa estará em andamento na UBS Abadia Lopes, preparando a unidade para o novo horário de funcionamento. O trabalho incluirá melhorias na infraestrutura, como pintura, adequação do mobiliário e demais ajustes necessários para garantir um ambiente mais acolhedor para a população.

A secretária Eliane Pereira dos Santos destacou que a UBS Abadia Lopes faz parte de uma estratégia maior para fortalecer a atenção primária no município.

“Esse é o primeiro passo para reorganizar a rede básica e garantir que as pessoas possam resolver suas demandas de saúde perto de casa, sem precisar enfrentar longas filas ou deslocamentos desnecessários.”