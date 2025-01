IPVA: Parcela única com desconto e 1ª parcela vencem na próxima quarta-feira

Frota tributável goiana soma dois milhões de veículos automotores (Foto: André Oliveira)

O calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 começa no dia 15 de janeiro para quem decidiu pagar a parcela única, com desconto de 8%, e também para quem vai parcelar o tributo, independente do final da placa.

A Secretaria de Estado da Economia informa que não houve aumento da alíquota do IPVA.

O boleto pode ser emitido por meio do site do Detran-GO, na aba “Consulta de veículos”, no Portal Expresso e ainda no aplicativo DetranGO ON.

O novo calendário se estende até outubro, com vencimento sempre no dia 15 de cada mês. Quando a data cair no fim de semana, o motorista vai poder pagar no primeiro dia útil seguinte. O cronograma antigo previa datas distintas para quitação do IPVA ao longo do ano. A alteração facilita a memorização do contribuinte.

Para as placas com finais 1 e 2, o pagamento do IPVA poderá ser feito em nove parcelas. Já para as placas de finais 3 a 0, em dez parcelas. A distinção ocorre por que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) define setembro como prazo para a renovação do Licenciamento Anual dos Veículos para os automóveis com finais 1 e 2 em todo o País.

Novo calendário se estende até outubro, com vencimento sempre no dia 15 (Foto: Reprodução)

Goiás tem uma frota de 4,8 milhões de veículos em circulação, mas nem todos pagam o IPVA. Existem isenções para PCD (Pessoa com Deficiência) – cerca de 12 mil pessoas utilizaram o benefício em 2024; e veículos com mais de 15 anos não pagam – cerca de 2,5 milhões de veículos.

Também existe redução do imposto à metade para carros populares (veículos até mil cilindradas e motocicletas até 125 cc) e descontos para participantes do programa Nota Goiana, que variam de 5% a 10%. Ao todo, a frota tributável atinge dois milhões de veículos.

Canais para tirar dúvidas

A Secretaria da Economia disponibiliza vários canais para tirar dúvidas dos contribuintes de IPVA: