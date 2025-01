Parcela única e 1ª parcela do IPVA 2025 vencem nesta quarta

IPVA 2025: primeira parcela e parcela única vencem nesta quarta-feira (15/01) (Foto: André Oliveira)

A primeira parcela do IPVA 2025 para todos os finais de placa e também a parcela única, com desconto de 8%, vencem nesta quarta-feira (15/01). A Secretaria da Economia informa que não houve aumento da alíquota do IPVA.

O calendário está disponível no site da Secretaria da Economia. O boleto pode ser emitido no site do Detran, na aba “Consulta de veículos”; no Portal Expresso; e ainda no aplicativo DetranGO ON.

Parcelamento do IPVA

O IPVA pode ser parcelado em até 10 vezes, a depender do final da placa do veículo. Para as placas com finais 1 e 2, o pagamento do IPVA poderá ser feito em nove parcelas. Já para as placas de finais 3 a 0, em dez parcelas.

O parcelamento pode ser iniciado a qualquer momento, desde que seja antes da data limite, que é 15 de setembro para as placas final 1 e 2, e 15 de outubro para os demais finais de placas.

Por exemplo, o proprietário de um veículo placa final 9 que resolveu iniciar o pagamento parcelado no mês de agosto pagará as parcelas 8, 9 e 10. Neste exemplo, as parcelas anteriores (1 a 7) deverão ser quitadas até o dia 15 de outubro, data limite para placa de final 9.