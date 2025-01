Romaria do Divino Pai Eterno de Trindade vira documentário

Carreiros, candeeiros e seus carros de bois são tema do projeto idealizado pelo cineasta Pedro Diniz, contemplado pela lei federal Paulo Gustavo, operacionalizada pela Secult Goiás (Foto: Divulgação)

A tradicional cultura dos carros de bois e seus muladeiros é o tema central do longa-metragem “Carreiros, candeeiros e seus carros de bois: Os saberes e fazeres em épicas jornadas à romaria do Divino Pai Eterno em Trindade/Goiás”, idealizado pelo cineasta Pedro Diniz.

Realizado pela produtora Altosplanos Produções Audiovisuais, o filme conta com apoio financeiro da Lei Federal Paulo Gustavo, operacionalizada pela Secretaria da Cultura de Goiás (Secult), e tem sido exibido, em primeira mão, a carreiros de diversas cidades goianas.

A produção promove a Romaria de Carros de Bois da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade, considerada Patrimônio Cultural Brasileiro. O diretor Pedro Diniz ressalta que esta é a primeira vez que esta cultura é explorada tão a fundo.

Documentário

“Até então, não se tinha um documentário que revelasse toda a saga dos carreiros. Os momentos de preparação e reparação dos carros de boi, a confecção das ‘matulas’, o envolvimento familiar, a labuta, os vários pousos desde a saída das suas cidades de origem até a chegada ao Divino Pai Eterno e a participação na missa dos carreiros”, explica Diniz.

O desenvolvimento do projeto teve início em 2014 com o registro sistemático, em imagem e som, do movimento dos carros de bois desde a região do entorno do Pico dos Pireneus até a cidade de Trindade. O material deu origem a dois curta-metragens: “Ainda Existe” (2015) e “A Caminhada da Fé” (2018).

E, no final de 2024, ao filme documentário “Carreiros, candeeiros e seus carros de bois: Os saberes e fazeres em épicas jornadas à romaria do Divino Pai Eterno em Trindade/Goiás”.

O produto final já foi exibido nos municípios de Posse d’Abadia, Abadiânia, Corumbá de Goiás, Pirenópolis, Alexânia, Olhos d’Água, Ouro Verde e Goiânia. Ainda em janeiro, como parte da programação dos festejos a São Sebastião, o longa será apresentado, novamente, em Abadiânia Velha (17/01), em Alexânia (19), e na Fazenda do Sr. Vardim, no entorno de Pirenópolis (23).

Segundo Pedro Diniz, as sessões constituem uma ação de contrapartida, cujo principal objetivo é levar o filme aos carreiros e seus familiares.