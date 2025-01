Aluguel Social abre inscrições em Águas Lindas e Trindade

Aluguel Social é um benefício de R$ 350 concedido por 18 meses para pagamento de aluguel (Foto: Octacílio Queiroz)

O Goiás Social, a Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura abriram, nesta terça-feira (14/01), as inscrições do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social para os municípios de Águas Lindas (1.036 vagas) e Trindade (252 vagas).

Com isso, serão incluídas mais de 1,2 mil famílias entre os beneficiários do programa que oferece auxílio mensal de R$ 350, por 18 meses, para custeio de locação de imóvel.

A quantidade de vagas distribuídas para cada um deles é determinada conforme a aferição proporcional do déficit habitacional, calculado pelo Instituto Mauro Borges (IMB).

“O programa já chegou para mais de 73 mil famílias goianas e continua sendo levado para as famílias que mais precisam”, reitera a coordenadora do Goiás Social e primeira-dama, Gracinha Caiado.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas no site da Agehab ou pelo app Aluguel Social, disponível para sistema Android. Candidatos sem acesso à internet ou com dificuldades de preenchimento de formulários on-line podem buscar ajuda da prefeitura local.

“Entre os critérios estão situação de vulnerabilidade social e econômica e ausência de moradia própria da família que pleiteia o benefício”, afirma o presidente da Agehab, Alexandre Baldy. Ele ressalta que é importante que todos os requisitos sejam bem observados para que não haja desclassificação.

Aluguel Social

O Aluguel Social tem capacidade de beneficiar cerca de 40 mil famílias ao mesmo tempo. Depois que se inscreverem, interessados devem aguardar convocação para entregar a documentação.

“O programa foca especialmente em famílias em situação de moradia improvisada, mulheres em situação de violência, idosos, pessoas com deficiência, família só com pai ou só com mãe (monoparental), bolsista do Probem ou estudante da UEG”, pontua o secretário estadual da Infraestrutura, Pedro Sales.

Serviço

Assunto: Agehab abre inscrições do Aluguel Social em Águas Lindas e Trindade

Onde: goias.gov.br/agehab ou no app Aluguel Social (sistema Android)

Informações: goias.gov.br/agehab, nos telefones (62) 3096-5005 ou (62) 3096 – 5050 e no WhatsApp (62) 3096-5000