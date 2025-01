Agrodefesa vai orientar sanidade vegetal na Expedição Safra Goiás

Durante seis dias, o foco é visitar áreas produtoras de soja, coletar materiais para pesquisa, acompanhar o desenvolvimento da cultura e traçar um panorama da safra em Goiás. A Expedição é promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) e pelos Sindicatos Rurais, com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Goiás) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás).

Os trabalhos terão início no sábado (18), a partir das 6 horas, com saída de Posse, na região Nordeste do estado. Serão três equipes compostas por 21 técnicos, além de outras duas institucionais, com representantes da diretoria da Faeg e da Faeg Mulher.

Parceira do evento, a Agrodefesa estará presente com a participação de fiscais estaduais agropecuários, que durante as paradas programadas no trajeto vão oferecer orientações técnicas voltadas à sanidade vegetal, abordando temas como uso correto de agrotóxicos, manejo no pós-colheita e eliminação de plantas voluntárias no período de vazio sanitário, para prevenção da Ferrugem Asiática da Soja, principal praga que pode atingir a cultura.

Expedição Safra Goiás

“Participar da Expedição Safra Goiás é uma oportunidade estratégica de estreitar relações com agricultores e promover boas práticas agrícolas. A Agrodefesa sempre foi parceira do produtor rural e agora, ao marcar presença no evento, poderemos ampliar esse trabalho de educação sanitária, levando mais conhecimento sobre vários assuntos que impactam a sanidade vegetal no Estado”, ressalta o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos.

A gerente de Educação Sanitária da Agrodefesa, Telma Gonzaga, complementa que quando o produtor rural compreende as práticas adequadas de manejo, o uso correto de agrotóxicos e a necessidade de monitoramento constante, é possível fortalecer a defesa agropecuária em Goiás.

“Dessa forma conseguimos proteger não apenas a lavoura, mas também a produtividade e a sustentabilidade do agronegócio em Goiás”.

Já o coordenador da Unidade Regional Rio Verdão da Agrodefesa, Giovani Miranda, – Rio Verde é um dos municípios que receberá a Expedição – reforça que a Agência já acompanha, durante todo o ano, o produtor rural em suas atividades agrícolas, inclusive por meio de campanhas educativas e orientativas.

“Nosso objetivo é garantir que o agricultor tenha acesso às informações necessárias para cumprir as normas legais e, ao mesmo tempo, colher bons resultados no campo. Agora, com a Expedição, estaremos junto com outras entidades, que também atuam no setor, para entender melhor como está a safra de soja em Goiás e identificar o que é possível fazer para fortalecer essa atividade agrícola no Estado”, afirma.

Atualmente, Goiás é destaque na produção de soja no País. O estado ocupa a quarta posição no ranking dos maiores produtores nacionais, atrás apenas de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. A previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é que a safra 2024/2025 seja 11,7% superior à produção alcançada no ciclo 2023/2024 no Estado.

A estimativa é de aproximadamente 18,8 milhões de toneladas do grão. Já a área destinada à cultura deverá ser de 4,95 milhões de hectares (aumento de 2,4% em relação ao ciclo anterior) e a produtividade média de 3.797 quilos por hectare (9,1% maior que o período 2023/2024).

Dinâmica da Expedição

Com a parceria dos fiscais estaduais agropecuários da Agrodefesa, a Expedição Safra Goiás deve alcançar até 300 lavouras pelo Estado. Em todos os dias, ao final de cada rota diária, ocorrerá um evento técnico, no Sindicato Rural das maiores cidades, com o economista Paulo Molinari, abordando as perspectivas de mercado e clima para a safra 2024/2025.

“Essa é a segunda edição da iniciativa promovida pelo Sistema Faeg, com parceria das entidades de pesquisa e de informações para trazermos um panorama o mais próximo possível da soja em Goiás. Além do material recolhido durante as nossas visitas, esse trabalho também terá a contribuição dos técnicos de campo do Senar Goiás. Todas as informações que forem coletadas serão enviadas para o App Safra Goiás, desenvolvido pelo Campo Lab, o Hub de inovação do Sistema Faeg, que nos ajudará na conclusão dessa análise”, explica o gerente técnico do Ifag, Leonardo Machado.

Previsão de Roteiro

18 de janeiro (sábado)

06 horas: Saída de Posse

18h25: Chegada em Goianésia

Trajeto: Posse, Cabeceiras, Formosa, Água Fria, Padre Bernardo, Barro Alto e Goianésia

19 de janeiro (domingo)

06 horas: Saída de Uruaçu

18h40: Chegada em Jussara

Trajeto: Uruaçu, Campinorte, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Nova Crixás, Britânia e Jussara

20 de janeiro (segunda-feira)

06 horas: Saída de Firminópolis

18h35: Chegada em Rio Verde

Trajeto: Firminópolis, Paraúna, Iporá, Caiapônia, Mineiros, Jataí e Rio Verde

21 de janeiro (terça-feira)

06 horas: Saída de Santa Helena de Goiás

18h45: Chegada em Morrinhos

Trajeto: Santa Helena de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Inaciolândia, Itumbiara, Joviânia, Edeia, Pontalina, Piracanjuba e Morrinhos



22 de janeiro (quarta-feira)

06 horas: Saída de Ipameri

18h20: Chegada em Anápolis

Trajeto: Ipameri, Caldas Novas, Catalão, Campo Alegre de Goiás, Cristalina, Orizona, Silvânia e Anápolis

23 de janeiro (quinta-feira)

06 horas: Saída de Itauçu

09h30: Chegada em Goiânia

Trajeto: Itauçu, Itaberaí, Americano do Brasil, Anicuns e Goiânia