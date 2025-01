Estudantes do AlfaMais Goiás recebem materiais escolares

Com investimento de mais de R$ 17 milhões, governador Ronaldo Caiado entrega aos 246 municípios material escolar e kits literários para garantir alfabetização na idade certa (Foto: Júnior Guimarães)

Estudantes que integram o Programa AlfaMais Goiás em escolas municipais vão começar o ano letivo de 2025 com material escolar novo em todos os 246 municípios goianos. Com investimento de R$ 17,3 milhões, o governador Ronaldo Caiado fez a entrega nesta terça-feira (14/01), em Goiânia, de kits literários e materiais escolares, atendendo cerca de 2 mil escolas.

O objetivo da iniciativa é garantir a alfabetização de todas as crianças na idade certa.

“O que construímos hoje será um grande diferencial para Goiás nos próximos anos. Levo educação com seriedade e peço a vocês, prefeitos e prefeitas, que voltem os olhos para este setor”, orientou Caiado para uma plateia de mais de 100 prefeitos, entre eles de Goiânia, Sandro Mabel, e de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela.

Caiado reforçou que o trabalho conjunto com os municípios é fundamental para o bom desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

“Não existe primeiro lugar se não cuidarmos do ensino fundamental na base. Vocês são parceiros para que o governo tenha condições de entregar bons alunos para serem avaliados pelo IDEB e na realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Tudo começa com vocês”, salientou.

Kits

No total, serão entregues 292 mil kits de material escolar em todos os municípios goianos, sendo 159 mil para alunos da alfabetização (1º e 2º ano do ensino fundamental) e 133 mil para a educação infantil. Já os kits literários, que têm de 8 a 10 livros, serão repassados às escolas para utilização em sala de aula.

São 6,8 mil conjuntos para o 1º ano do ensino fundamental, mais de 6,7 mil para o 2º ano do ensino fundamental e 12, 3 mil para a educação infantil.

“É um prazer ter vocês conosco para entregar material escolar e kits literários”, garantiu a secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli. “Vocês vão ver que a qualidade de todos os itens entregues melhorou muito. O kit de leitura ficou extraordinário”, avaliou, ao afirmar que agora é a vez dos gestores municipais fazerem chegar todo esse material aos estudantes e pais. Serão entregues 292 mil kits de material escolar em todos os municípios goianos (Foto: Júnior Guimarães)

Selo Ouro

Durante a solenidade, o governador Ronaldo Caiado também fez a entrega do Selo Ouro – Educação – Certificado de Reconhecimento, que tem como objetivo agradecer os municípios pelo esforço na alfabetização de todas as crianças na idade certa. O título foi concedido a quase 100% dos prefeitos goianos.

“O governador dá exemplo com os investimentos que realiza em educação. Esse é o caminho certo. Temos que estar juntos, fazer essa parceria. Quem ganha é o povo”, afirmou o prefeito de Cavalcante, Vilmar Kalunga.

AlfaMais Goiás

Lançado em 2022, o Programa AlfaMais Goiás é realizado em regime de colaboração entre Estado e municípios e propõe o estreitamento das relações para que haja a construção de estratégias em prol de alfabetizar plenamente as crianças do 1° e 2° anos do ensino fundamental. A iniciativa já alcançou 300 mil crianças em todo estado com investimento de cerca de R$ 80 milhões.