Agehab abre novo ciclo de capacitação para Programa de Casas a Custo Zero

Equipes técnicas de 75 municípios passarão por treinamento que facilita gestão do programa de construção de moradias de interesse social em Goiás

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), realiza, nesta sexta-feira (17/01), às 13h, no auditório do Sindicato das Imobiliárias e Condomínios do Estado de Goiás (Secovi) mais um ciclo de capacitação destinado às equipes técnicas de prefeituras credenciadas junto à Plataforma Conecta Prefeitos.

Representantes de 75 municípios interessados em construir moradias em parceria com o Governo de Goiás, por meio do Programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero, receberão informações detalhadas e treinamento que facilita desde a compreensão do edital que rege a iniciativa até o desenvolvimento prático de todas as etapas do processo de construção das unidades habitacionais.

“Já são mais de 3 mil casas a custo zero entregues em 162 municípios goianos e este resultado só é possível graças à parceria das prefeituras com a Agehab. De forma que é muito importante este treinamento para aumentar ainda mais a adesão das cidades goianas a este programa que é pioneiro no Brasil”, avalia a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

Presidente da Agehab, Alexandre Baldy destaca a missão dada pelo governador Ronaldo Caiado de chegar a 10 mil casas a custo zero até o final de 2026. “Como diz o nome, o Conecta Prefeitos aproxima os gestores municipais da Agência, do programa”, analisa Baldy, acrescentando que foi com este objetivo a plataforma Conecta Prefeitos foi criada em setembro de 2023. “Um sistema que permite o envio de toda a documentação de forma on-line, simplificando o acesso aos parceiros envolvidos e dando agilidade ao processo de construção das unidades de interesse social”, arremata.

De acordo com o titular da Seinfra, Pedro Sales, para atender ao Chamamento Público da Agehab, os municípios precisam disponibilizar loteamento regularizado para construção das unidades habitacionais e de toda a infraestrutura. “Nestes lotes serão construídas as casas a custo zero, com investimento integral do Governo de Goiás, a serem doadas para famílias com renda total de até um salário mínimo, conforme prevê a legislação que rege o programa”, explica Sales.

O Banco de Credenciados reúne todos os municípios aptos a receberem as obras, com documentação em dia e terrenos aprovados tecnicamente para as construções. Ao final do ciclo é realizado o sorteio das construtoras que executarão as obras.

SERVIÇO

Assunto: Capacitação Técnica Conecta Prefeitos – Ciclo 3 Chamamento 001/2024

Quando: Sexta-feira (17/01), às 13h

Onde: Auditório do Secovi Goiás, Avenida Fued José Sebba, nº 961-999, Jardim Goiás, Goiânia

Crédito das fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz

Legenda: Agehab abre novo ciclo de capacitação para Programa de Casas a Custo Zero

Agência Goiana de Habitação (Agehab) – Governo de Goiás