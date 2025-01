Autódromo recebe visita técnica de entidades ligadas a MotoGP

Praça esportiva passa por reforma para receber eventos internacionais (Foto: Seel)

O Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna recebeu nesta quarta-feira (15) a visita de representantes da Dorna Sports, detentora dos direitos da MotoGP, da Federação Internacional de Motociclismo e da Associação de Pilotos. Os membros das entidades conheceram a praça esportiva e acertaram detalhes do projeto de reforma do autódromo.

Com o contrato assinado em 12 de dezembro, as obras no autódromo já foram iniciadas. Os boxes são os primeiros espaços a passarem pelas alterações. Ainda estão previstas intervenções na pista, torre de controle, posto médico, camarotes, prédio administrativo, além de melhorias nos espaços ocupados pelo público.

Obras foram iniciadas nesta quarta-feira (15). (Foto: Seel)

Após a visita, os representantes das entidades se reuniram com as equipes da Secretaria de Esporte e Lazer, da Secretaria-Geral de Governo, Secretaria de Infraestrutura e da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Goinfra. Eles se mostraram satisfeitos com o andamento das adequações em andamento no autódromo.

“Foi um dia de trabalho muito produtivo. Além de mostrarmos que as obras já estão em andamento, a equipe do MotoGP compartilhou experiências importantes para que sejamos totalmente assertivos nas melhorias que estamos fazendo no autódromo. O feedback positivo das entidades envolvidas na competição nos mostra que estamos no caminho certo”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Rudson Guerra.

Além do secretário de Esporte e Lazer e do corpo técnico dos quatro órgãos governamentais, estavam presentes na visita técnica o secretário-Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, e a vice-presidente da Goinfra, Eliane Simonini.