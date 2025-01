Obras do Cora têm nova inspeção técnica

Rasível Santos e Sérgio Vencio relatam os avanços na obra do Cora ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sebastião Tejota (Foto: Saúde)

Uma comitiva composta por gestores da Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO), por representantes do Tribunal de Constas do Estado (TCE) e da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (Goinfra) visitou, na manhã desta quinta-feira (16/01), as obras do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora).

Durante a inspeção técnica, o conselheiro do TCE, Sebastião Tejota, destacou a transparência, o bom uso dos recursos públicos e a eficiência do Governo de Goiás na construção e estruturação do grande hospital.

O Cora está em construção às margens da BR-153. Dados do Governo de Goiás apontam que a edificação total do hospital, de 44 mil metros quadrados de área concluída, prevê recursos da ordem de R$ 478.129.740,29.

Inspeção técnica

A Ala Infantojuvenil, a primeira em fase de instalação, está com 80% das obras executadas. Sebastião Tejota ressaltou a parceria das equipes técnicas do TCE, da Goinfra e da SES-GO para o êxito, isenção e celeridade da obra. “O TCE tem acompanhado par e paço o trabalho desses profissionais e está satisfeito com os resultados”, assinalou.

O secretário da Saúde de Goiás, Rasível Santos, agradeceu a parceria e profissionalismo da equipe do TCE em viabilizar a construção do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás desde o início das obras. Ele acentuou que o Cora será um grande divisor de águas no tratamento do câncer infantojuvenil em Goiás e mesmo em todo o país.

“A parceria do TCE está sendo fundamental para chegarmos a esse estágio de finalização da obra, com todos os equipamentos já entregues e instalados”, destacou.

Rasível Santos enfatizou que a equipe da Fundação Pio XII, que fará a gestão do Cora, já estruturou processos, fluxos adequados e todo o trabalho que prioriza a humanização do atendimento.

“Todos os pacientes serão assistidos com cuidado. Não basta tratar bem, é imprescindível atender os pacientes com carinho para alcançar bons resultados”, pontuou o titular da SES-GO. Ele assinalou que esse cuidado especial reduz mortes e complicações evitáveis.

Avanços

O Cora é construído com recursos do Fundo Estadual do Tesouro. Segundo o secretário-adjunto da SES-GO, Sérgio Vencio, já foram investidos R$ 63.241.779,56 apenas na aquisição de mobiliário e equipamentos. Ele adiantou que já foram adquiridos 8 mil itens de mobiliário e equipamentos para a unidade, entre os quais camas, macas, tomógrafo e aparelho de ressonância magnética.

Sérgio Vencio enfatizou que o Cora vai ter vários diferenciais na assistência oncológica pediátrica, entre os quais as cirurgias de alta resolução, neuro-navegação, ressonância magnética dentro da sala cirúrgica e transplante de medula óssea.