Troca de recicláveis por mudas de árvores acontece nesta sexta-feira (17) em novo endereço

Cada edição resulta na doação aproximada de 2.000 plantinhas

O horário da distribuição é de 09h às 15h e, a partir de agora, as ações ocorrem no Jardim Botânico, no bairro Jundiaí.

Esta é a segunda edição deste ano e, em cada uma delas, são feitas cerca de 2.000 doações.

As plantas disponíveis possuem variação de tamanho e espécie, há inclusive uma série de mudas frutíferas, como de goiaba, manga e araticum.

Os interessados podem levar cerca de 40 unidades de materiais recicláveis, sendo que cada participante tem direito de ganhar até 20 mudas para casa.

Outra opção é a doação de 1 kg de alimento não perecível, que pode ser trocado por uma unidade de muda.