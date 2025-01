Nova diretoria da OAB Anápolis inicia triênio com calendário robusto de eventos e cursos

Nova diretoria traz Leandro Vitorino como vice-presidente, Tiago Neri como secretário geral, Cleire Vieira como adjunta e Priscilla Santana na tesouraria

Qualificação, fortalecimento da advocacia e defesa das prerrogativas estão entre as prioridades para 2025-2027

A nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Anápolis, empossada no dia 3 de janeiro de 2025, iniciou suas atividades com um planejamento estratégico voltado para o fortalecimento da classe. Entre as ações já anunciadas, destaca-se a elaboração de um calendário robusto de eventos e cursos de qualificação para os advogados da região.

O presidente reeleito, Samuel Santos, ressaltou a importância de investir na capacitação contínua como forma de aprimorar a prática profissional e ampliar a representatividade da advocacia local. “Nossa meta é oferecer ferramentas para que os advogados estejam sempre preparados para os desafios da profissão, além de fortalecer a união entre os colegas e valorizar as prerrogativas da classe”, destacou.

Cursos e eventos previstos

Entre os destaques do calendário estão workshops sobre temas emergentes no Direito, como inteligência artificial, direito digital e LGPD, além de eventos presenciais voltados para networking e debates de alto nível. A diretoria também planeja implementar palestras com juristas renomados e fomentar programas de mentoria para jovens advogados.

Outro projeto já em andamento é a modernização da estrutura de apoio aos profissionais, incluindo melhorias no atendimento da Casa da Advocacia e a ampliação dos serviços disponíveis na Subseção.

Diretoria empenhada em unir e inovar

A nova diretoria da OAB Anápolis é composta pelos seguintes membros:

* Presidente: Samuel Santos

* Vice-Presidente: Leandro Viturino

* Secretário-Geral: Tiago Neri

* Secretária-Geral Adjunta: Cleire Vieira

* Tesoureira: Priscilla Santana

Samuel Santos destacou que, além da continuidade dos projetos de seu primeiro mandato, a gestão buscará inovar em áreas como tecnologia e acessibilidade, aproximando ainda mais a entidade de seus filiados.

Eleições 2024: Expressiva vitória da chapa “Compromisso e União Para Avançar”

O processo eleitoral da OAB Anápolis ocorreu em 19 de novembro de 2024 e registrou ampla participação da classe, com mais de 90% dos advogados aptos comparecendo às urnas. A chapa “Compromisso e União Para Avançar”, liderada por Samuel Santos, venceu com expressiva maioria, alcançando 86,41% dos votos.

Com 1.132 votos a favor, Samuel Santos superou a chapa “Coragem Para Mudar”, que obteve 178 votos, correspondendo a 13,59% do total. O pleito registrou ainda 32 votos em branco e 57 nulos.

Engajamento da advocacia local

A elevada participação no processo eleitoral reflete o interesse da classe nos rumos da Subseção e a confiança depositada na liderança de Samuel Santos e sua equipe. Para o presidente, o resultado é uma demonstração clara de que a advocacia de Anápolis valoriza a continuidade e as ações que vêm sendo desenvolvidas.

Com um mandato que promete fortalecer ainda mais a atuação da OAB Anápolis, a nova diretoria inicia seus trabalhos com uma visão clara: construir um futuro de inovação, unidade e valorização para a advocacia local.