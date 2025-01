Goiás concede piso nacional para professores da rede estadual

Governador Ronaldo Caiado participa de encontro com profissionais da educação estadual: valorização da carreira é foco da gestão (Fotos: Secom)

O reajuste da remuneração dos professores da rede pública estadual, a partir de janeiro de 2025, foi sancionado nesta quinta-feira (16/1), pelo governador Ronaldo Caiado.

Na folha de pagamento deste mês, para os docentes da ativa e aposentados, além do percentual de 5,83% concedido em outubro, referente à reestruturação da carreira, serão acrescidos 6,27%, correspondentes ao índice que reajusta o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN).

A medida dá continuidade a uma política de valorização da educação, promovida desde 2019.

“Goiás está dando um salto ímpar em termos de resultados e se tornando referência nacional na educação. Qualidade de vida, dignidade, cidadania, isso tudo tem como base a educação de qualidade, feita no dia a dia por servidores que merecem reconhecimento”, ressaltou o chefe do Executivo.

Somando os reajustes do piso com os já concedidos anteriormente, haverá ganho real de até 23,20% nas remunerações. No caso dos professores PIV (especialistas), será de 12,46%, somando-se os 5,83% referentes a outubro aos 6,27% do índice nacional.

O aumento dos salários contemplará todos os professores, incluindo temporários (Foto: Secom)

Para os professores PIII (licenciados), dependendo da sua posição na carreira, o aumento referente ao piso será somado aos 5,83% e 15,93% aprovados em outubro, o que significa aumento real de 11,58% a 23,20%.

A reestruturação da carreira, juntamente com a concessão de reajustes, assegura ao professor em início de carreira o salário de R$ 4,9 mil, mais os auxílios alimentação e de aprimoramento no valor total de R$ 1 mil, mais a gratificação de regência de classe de R$ 2 mil, totalizando a remuneração mensal de R$ 7,9 mil.

Os professores em contrato temporário terão o salário reajustado a partir de maio, assim como administrativos, quando o Estado inicia o pagamento da data-base de 4,83%.

O impacto anual do aumento dos salários na Educação chegará a R$ 947 milhões. O índice de 6,27% que atualiza o novo piso salarial a ser concedido aos profissionais da rede pública estadual foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) na última terça-feira (14/1).