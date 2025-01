Confira resultado dos pré-selecionados do Aprendiz do Futuro

Para participar do Aprendiz do Futuro é preciso ser estudante de rede pública ou bolsista de 100% de rede particular, com renda familiar de até 2 salários mínimos (Foto: Seds)

O Governo de Goiás disponibilizou o resultado dos pré-selecionados para o cadastro reserva do programa Aprendiz do Futuro. Para conferir se foi selecionado, o candidato precisa acessar o site do programa do Goiás Social e digitar o CPF para conferir o resultado. Clique aqui para entrar no site e conferir o resultado. Caso o candidato não tenha sido selecionado, o sistema apresenta o motivo da não inclusão e a opção de entrada com os recursos. Aprendiz do Futuro Podem se inscrever no programa do Goiás Social adolescentes que completaram 14 anos em 2024 e até 15 anos e 11 meses, que estejam em situação de vulnerabilidade econômica e social, com família inscrita no Cadastro Único. É preciso ser estudante de rede pública ou bolsista de 100% de rede particular, com renda familiar de até dois salários mínimos, ou meio salário por pessoa. O programa também tem como público-alvo adolescentes de etnias tradicional como indígena, quilombola, cigano ou afrodescendente. E ainda integrante de família com mulher vítima de violência doméstica, além de cota para pessoas com deficiência, sem limite de idade. O Aprendiz do Futuro tem como foco tecnologia, mercado de trabalho, alta performance e impacto social na vida dos jovens em situação de vulnerabilidade. Eles recebem: salário de R$ 663,39;

férias;

13º salário;

vale-alimentação de R$150;

vale-transporte;

seguro de vida;

uniforme.