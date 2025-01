Caiado convoca mutirão contra a dengue em Goiás

(Fotos: Romullo Carvalho e Wesley Costa)

O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, convocaram, nesta sexta-feira (17/01), prefeitos de todo o estado para um mutirão contra a dengue. No encontro, realizado por videoconferência, Caiado cobrou empenho dos municípios na limpeza urbana, vacinação e combate aos criadouros.

Somente neste ano, foram confirmados 1.124 casos da doença em Goiás, com seis mortes em investigação.

“Peço atenção a todos os prefeitos e agentes comunitários de saúde para que estejam de casa em casa. Seremos um exército fazendo um verdadeiro mutirão para diminuir a incidência dessa doença”, disse Caiado. “Estamos acompanhando as ações nos 246 municípios e cobrando muito de cada responsável”, complementou, após afirmar que as mortes por dengue são evitáveis.

Gracinha Caiado lembra que o manejo correto do lixo também é essencial.

"Isso merece a atenção de todos. Precisamos ir além da recomposição das equipes de agentes e cobrir todo o município. O lixo descartado de forma incorreta já foi identificado como o maior causador da dengue. É necessário um grande trabalho nesta área", explicou.

Sorotipo 3

A Secretaria da Saúde (SES) alerta para o risco elevado de contaminação pelo sorotipo 3 da dengue, que voltou a circular e já foi detectado nas cidades de Rio Verde, Anápolis e Goiatuba.

“A gente está pegando uma população absolutamente suscetível ao sorotipo 3, e esse é o grande risco. A gente não pode relaxar”, pontuou o titular da pasta, Rasível dos Reis Santos Júnior, aos prefeitos participantes.

Em todo o estado, 16 cidades estão em situação de alerta por causa da alta incidência da doença. Diante do cenário, o governo ampliará o monitoramento dos dados e as ações de controle dentro dos municípios, além de capacitar servidores e prestar suporte às prefeituras, responsáveis diretas pelos atendimentos. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão entre as unidades que participam da iniciativa.

Mutirão contra a dengue

“É uma campanha de grande importância para que os municípios tenham a convicção do quanto é necessária a limpeza das ruas, dos lotes e dos lugares típicos para serem criadouros do mosquito. Será uma força-tarefa e todos estão imbuídos nessa obrigação”, frisou o presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM), Carlão da Fox.

O compromisso também foi assumido pelo prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela.

“Só no início do mutirão de limpeza, já identificamos sete pontos de descarga irregular de lixo. Mas avançamos muito, ao lado de todos os agentes, e seguiremos com a roçagem e as investigações para que os efeitos desta crise sejam minimizados”, disse.

Chuvas

O governador Ronaldo Caiado ressaltou ainda que um gabinete de crise continua realizando o monitoramento em tempo real das chuvas, preparado para atendimentos emergenciais, liberação de acessos, recuperação de pontes e vias, além de suporte técnico e estrutural aos prefeitos.

Essas ações integram a Operação Goiás Alerta e Solidário, lançada pelo governo estadual em outubro de 2024.