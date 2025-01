Goiás Turismo abre seleção para turismólogo e produtor de evento

Processo seletivo da Goiás Turismo abre quatro vagas para turismólogos e uma vaga para profissional que vai atuar com produção de eventos (Foto: Goiás Turismo)

A Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de cinco novos profissionais a partir de 2025. O PSS é realizado pela Secretaria de Administração de Goiás (Sead), com apoio da agência.

São ofertadas quatro vagas para turismólogos e uma vaga para profissional que vai atuar com produção de eventos. A remuneração para ambas as habilitações é de R$5.500, com adicional de R$500 de vale-alimentação.

As inscrições devem ser feitas pelo Portal de Seleção do Governo de Goiás, mediante o pagamento da taxa de R$ 50.

“Abrimos essa oportunidade para que, em 2025, nosso trabalho possa ganhar ainda mais capilaridade em todas as regiões turísticas. Tanto os turismólogos quanto o profissional de eventos vão nos permitir ampliar nossa força de trabalho e alçar os destinos turísticos a patamares cada vez mais elevados”, avalia o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral.

A seleção será feita por meio de análise de currículo, seguida por entrevista. O processo seletivo terá validade de dois anos, prorrogáveis por igual período, a critério da administração pública.

“O Governo de Goiás reafirma mais uma vez seu compromisso com o desenvolvimento do turismo e a valorização do setor. Essa é mais uma demonstração do cuidado e da responsabilidade da gestão estadual com a geração de empregos qualificados e com a entrega de resultados concretos para a população”, ressalta o Secretário da Administração, Alan Tavares.

Processo seletivo simplificado da Goiás Turismo

Para o cargo de turismólogo, é exigido diploma de conclusão de curso superior em Turismo, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Também é necessário ter disponibilidade para viajar e possuir carteira de habilitação na categoria B.

Já para o cargo de produtor de eventos é necessário possuir diploma de curso superior em Eventos, Turismo, Marketing, Comunicação ou áreas correlatas, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, possuir disponibilidade para viajar e carteira de habitação na categoria B.

Consulte aqui o cronograma completo do Processo Seletivo Simplificado.