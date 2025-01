Prefeitura de Anápolis anuncia 1.000 vagas na rede municipal a partir de segunda-feira (20)

Pais que cadastraram filhos em 2024 não precisam fazer nova inscrição

O prefeito Márcio Corrêa (PL) e a secretária de Educação, Adriana Rocha, anunciaram nesta sexta-feira (17) a criação de 1.000 novas vagas para contemplar crianças que estão na fila de espera.

Cumprindo a estratégia de ampliação das vagas, mais 1.000 crianças serão chamadas a partir de segunda-feira (20) para iniciarem o ano letivo.

Isso será possível porque locais que possuem a estrutura necessária para atender aos estudantes estão sendo devidamente adaptados.

“Claro que às vezes as unidades disponíveis não são aquelas que o responsável pleiteou, mas conseguimos ampliar para conseguir colocar a criança em uma unidade mais próxima da casa”, disse o prefeito.

Ainda de acordo com Márcio, mais vagas deverão ser anunciadas em breve com o objetivo de seguir o projeto para zerar as filas de espera e o déficit da Educação Infantil.

Na semana que vem, a Secretaria Municipal de Educação vai entrar em contato com os pais para informar a localização da unidade que possui vaga disponível.

A pasta também está providenciando uniformes e materiais escolares para as crianças da rede municipal. Detalhes da distribuição serão divulgados em breve.

Novas Inscrições

Também está programado para o dia 20 de janeiro a abertura de novas inscrições para a Rede Municipal de Educação.

Aqueles que estão em fila de espera NÃO devem fazer um novo cadastro, apenas aguardar. A medida, que ficará disponível durante todo o ano, serve para dar a oportunidade para pais ou responsáveis que se esqueceram de renovar a inscrição no ano passado ou que não tinham filhos com a idade mínima exigida.