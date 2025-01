Pesquisa do Procon Anápolis aponta variação de preços de até 112% em produtos da cesta básica

Órgão orienta que consumidores fiquem atentos e pesquisem bem os valores para economizar nas compras

O Procon Anápolis realizou uma pesquisa entre os dias 13 e 15 de janeiro para comparar os preços de 23 produtos que compõe uma cesta básica.

Os dados recolhidos pelos agentes foram observados nos seguintes estabelecimentos: Supermercado do Povo, Carrefour, Super Vi, Alvorada, Ponto Frios e Di Casa.

A maior variação de preço encontrada foi do papel higiênico de folha simples com 112% de variação, sendo o menor preço de R$ 3,49 e o maior preço de R$ 7,39.

Outros itens com diferença maior no valor foram a batata inglesa (107%), pão francês (102%), tomate (81%) e margarina de 500g (75%).

A orientação é que o consumidor faça valer os direitos na hora da compra, como é o caso de situações onde existem dois preços para o mesmo produto em uma prateleira. De acordo com o artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor, neste caso o consumidor pode levar o produto pelo menor preço apresentado.

Segundo o Procon, a pesquisa tem o objetivo esclarecer o público a buscar uma compra saudável, segura e sem intercorrências futuras. Além disso, é importante pesquisar bem os preços antes da realização das compras para garantir uma maior economia.

Confira a planilha e o relatório técnico da pesquisa.