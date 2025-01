Divulgada lista extraoficial de contemplados do Pró-Atleta 2025

Programa de fomento esportivo beneficiou 600 atletas goianos em 2024, com o pagamento de 12 parcelas mensais (Foto: Seel)

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) divulgou, na última sexta-feira (17/01), a lista extraoficial dos atletas contemplados para o programa Pró-Atleta 2025. Assim como nos anos anteriores, são oferecidas 600 bolsas para atletas goianos, divididos em três categorias, com valores entre R$ 200 e R$ 750 mensais.

A lista pode ser acessa no site da SEEL, por meio do link https://goias.gov.br/esporte/pro-atleta/, ou clicando aqui. Entre os dias 20 e 21 de fevereiro será aberto o prazo para análise recursos de candidatos, com atendimento via e-mail proatleta.seel@goias.gov.br.

A divulgação oficial dos nomes contemplados será no dia 24 de janeiro, no Diário Oficial do Estado de Goiás. Já a entrega do cartão ocorrerá após convocação, que será disponibilizada no site da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer de Goiás.

Programa Pró-Atleta

Em 2024, o programa de fomento esportivo beneficiou 600 atletas goianos, com o pagamento de 12 parcelas mensais. Secretário de Estado de Esporte e Lazer de Goiás, Rudson Guerra, ressaltou sobre as 12 parcelas pagas e informou que o objetivo é manter a tradição.

“Queremos, em 2025, continuar a tradição e motivar ainda mais goianos a participarem dos esportes de alto rendimento. Nosso objetivo é fazer com que os atletas de Goiás cheguem ao topo do país e levem o nome do estado para grandes pódios”, disse.

Os esportistas beneficiados pelo programa são divididos em três categorias (estudantil, estadual e nacional), nos valores de R$ 250, R$ 500 e R$ 750. Os valores podem ser utilizados para compra de materiais esportivos, alimentação, pagamento de inscrições em competições, entre outros.