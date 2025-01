Saneago passa a exigir cadastro para emissão de 2ª via da conta

Emissão de segunda via de débitos sem login foi retirada do site da Saneago para coibir tentativas de golpes digitais contra os clientes (Foto: Saneago)

A emissão de segunda via de débitos sem login foi retirada do site da Saneago para coibir tentativas de golpes digitais contra os clientes. A partir de agora, por segurança, será necessário realizar um cadastro na Agência Virtual ou no aplicativo da companhia – plataformas oficiais e totalmente seguras.

O cadastramento é intuitivo e vale para todas as contas vinculadas ao titular. Porém, é preciso se certificar de que está acessando o site oficial da Saneago www.saneago.com.br ou o aplicativo da Saneago para smartphones, disponível na Google Play e App Store – cujo download e utilização são gratuitos.

Com o login, é possível também consultar protocolos e solicitar outros serviços, como desobstrução de esgoto, religação, comunicação de falta de água e vazamentos, emissão de Certidão Negativa de Débitos, histórico de consumo, entre outros. Inclusive, o cliente pode ainda optar por receber, mensalmente, a sua fatura digital, que é encaminhada para o e-mail cadastrado.

Demais canais oficiais de atendimento da Saneago

Além dos mencionados, a Saneago tem outros meios de relacionamento com o cliente:

Central 0800 645 0115;

Whatsapp (62) 3269-9115;

e mensagem privada nas páginas oficiais da companhia nas redes sociais (Instagram, X e Facebook).

Esses canais também são divulgados na própria fatura de água e esgoto. Caso, mesmo assim, o cliente prefira atendimento presencial, basta procurar as unidades de Vapt Vupt, mediante agendamento prévio pelo site www.vaptvupt.go.gov.br

Golpes

Com o crescimento, em todo o país, da aplicação de diversas modalidades de golpes, é fundamental que a população esteja sempre alerta. Em relação às plataformas oficiais da Saneago, a companhia garante que são totalmente seguras.

Nos casos que foram registradas fraudes, ocorria que o usuário tentava emitir a fatura e, ao utilizar algum site de busca, se deparava com o um site fraudulento.

Para evitar este tipo de situação, outra orientação importante é que o cliente não deixe de conferir o nome da empresa que receberá o pagamento – lembrando que, para as contas de água/esgoto da Saneago, o pagamento via Pix ocorre somente por meio do QR Code disponibilizado na própria fatura da Companhia.