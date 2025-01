Vice-governador valida planejamento de obras de infraestrutura para 2025

Presidente da Goinfra apresenta planejamento para execução de obras de infraestrutura para 2025 (Foto: Silvano Vital)

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, aprovou o planejamento da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) para condução de obras civis e rodoviárias ao longo de 2025. Entre as perspectivas delineadas para o período, estão intervenções em fase de conclusão e trabalhos que serão executados a partir do fim do período chuvoso.

Os detalhes foram apresentados pelo presidente da autarquia e secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, em reunião na sede da agência, na última quinta-feira (16/01).

“É um plano de trabalho que se destaca por ir ao encontro de demandas do setor produtivo, em especial do agronegócio, e dos goianos como um todo. Esse planejamento estratégico vai impulsionar o desenvolvimento e o crescimento de todas as regiões do estado”, avaliou o vice-governador durante a reunião.

Obras de infraestrutura para 2025

Obras rodoviárias

Em termos de obras rodoviárias, a Goinfra dispõe de 32 obras previstas para início imediato, logo após o período de chuvas. Trata-se de uma carteira com 9 pavimentações, uma duplicação, um aeródromo, 17 trechos de melhorias funcionais e quatro restaurações.

Somadas às 19 intervenções já em andamento — três duplicações, 15 construções e uma restauração —, a agência terá 51 obras até o início de agosto.

Alguns destaques são a pavimentação da GO-194, do entroncamento com a GO-221 até Baliza; e a restauração da GO-184, entre Itumirim, Aporé e o Trevo para Cassilândia. Essas e as demais 29 obras para início no primeiro semestre de 2025 representam mais de 1,5 mil quilômetros em obras de beneficiamento.

Manutenção

Na área de manutenção rodoviária, a Goinfra celebrou 119 contratos para 2025, que constituem um orçamento de R$ 1,9 bilhão para o período. São previstos 2,2 mil quilômetros de recuperação asfáltica com microrrevestimento.

Simultaneamente, a agência prepara um programa de obras de arte especiais para substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto e/ou por bueiros celulares. Já são 504 pontos mapeados para receber os trabalhos de beneficiamento.

“Conseguimos remodelar a gestão para reduzir custos e otimizar a aplicação de recursos para alcançar ainda mais resultados nesses 12 meses”, finalizou o presidente.

Mais saúde e qualidade de vida

A Goinfra tem obras civis importantes para entregar em 2025. Entre elas estão a ala infanto-juvenil do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) e prontos-socorros e maternidade do Hospital Estadual de Formosa, ambas previstas para este primeiro semestre.

A autarquia também finaliza a implantação do projeto luminotécnico do Estádio Serra Dourada e planeja a inauguração da Casa da Pessoa Idosa, na Vila Mutirão, em Goiânia.