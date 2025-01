Processos da Receita Municipal podem ser acompanhados de forma presencial em Anápolis

Abertura de novos protocolos, como a revisão do IPTU, Inscrição Cadastral e outros assuntos, devem ser realizados pelo Zap da Prefeitura ou no Rápido, no Anashopping

Moradores de Anápolis que precisam acompanhar processos em andamento na Receita Municipal podem fazer esse procedimento presencialmente. Nessa forma de atendimento, é possível tirar dúvidas e verificar a execução dos processos.

O órgão, que é responsável por atender demandas dos contribuintes, está localizado na Avenida Brasil, nº 200, no Centro, no antigo Centro Administrativo.Os principais serviços oferecidos pela Receita Municipal são voltados para contadores e empresários, mas também há atendimento à população em geral, relacionadas ao IPTU, por exemplo. Os interessados em abrir novos processos relacionados à Receita podem fazer buscar atendimento no Rápido do Anashopping ou online pelo Zap da Prefeitura. Principais serviços oferecidos pela Receita Municipal Atualmente, a Diretoria da Receita Municipal é dividida em setores, que são responsáveis por Dívida Ativa, Gerência de fiscalização e Cadastros Econômico e Imobiliário. No local, é possível acompanhar demandas de revisão do IPTU, ISS, Taxa de Serviços Urbanos, lançamentos fiscais, cancelamento de débitos, restituição e compensação, avaliação de ITBI rural, impugnação e reavaliação de ITBI geral. Outros processos também disponibilizados são: cancelamento de notas fiscais de serviços, emissão avulsa de notas fiscais, solicitações e consultas tributárias, isenção, não incidência e imunidades tributárias. Há ainda as solicitações de baixa, suspensão e alteração cadastral econômica para pessoas físicas ou jurídicas, defesa de autuações fiscais e demais solicitações de cunhos diversos.