Prefeitura de Anápolis realiza fiscalização para garantir serviço de excelência em restaurantes populares

Município é responsável por quatro unidades que fornecem alimentação balanceada e com preços acessíveis (Foto: Paulo de Tarso)

Uma equipe foi criada especificamente para averiguar como tem sido o atendimento à população, bem como as distribuições de senhas e o ambiente de trabalho dos responsáveis pela preparação dos alimentos.

Nos últimos dias, inclusive, a primeira-dama, Carla Corrêa, o vice-prefeito, Walter Vosgrau, a secretária de Assistência Social, Jackeline Macedo, e o diretor de proteção social básica, Adeilson Araújo, participaram de visitas para acompanhar os trabalhos.

Ao todo, a cidade responde por quatro restaurantes populares que fornecem alimentação balanceada e com preço acessível. São eles:

Vila Jaiara: Distribui 1.500 refeições diariamente e fica localizado na Rua Anchieta, quadra 1, lote 4, no Setor Norte.

Recanto do Sol: Distribui 500 refeições diariamente e fica localizado na Avenida João Florentino, quadra 05, lote 24, no bairro Recanto do Sol.

Morumbi: Distribui 500 refeições diariamente e fica localizado na Avenida Pedro ludovico, nº 6649, no Residencial Morumbi.

Bairro de Lourdes: Distribui 500 refeições diariamente e fica localizado na Avenida Comercial, no Bairro de Lourdes.