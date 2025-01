Caiado entrega 50 casas a custo zero em Britânia

Caiado faz a primeira entrega de casas Custo Zero de 2025: 50 famílias foram beneficiadas em Britânia (Fotos: Júnior Guimarães)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, esteve no município de Britânia, a 324 quilômetros de Goiânia, na manhã deste sábado (25/01), para realizar a entrega de 50 casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar – Construção.

As novas moradias estão localizadas no Residencial Aeroporto e fazem parte de um investimento de R$ 6,2 milhões, viabilizado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra).

A entrega, a primeira de 2025, foi marcada por uma cerimônia especial que contou com a presença dos contemplados, seus familiares e diversas autoridades. Considerado um dos pilares do programa Goiás Social, o Pra Ter Onde Morar tem como objetivo reduzir o déficit habitacional no estado. O governador destacou a transparência no uso dos recursos públicos, o que permitirá a entrega em ritmo acelerado de moradias sem custos para as famílias beneficiadas neste ano.

“Nós fazemos a aplicação correta do dinheiro público, o que nos possibilita entregar uma casa desse padrão para vocês. Entregamos o documento, as chaves na mão, e não tem aqueles carnês para pagar por 20 anos. Aqui em Goiás é custo zero e casa de qualidade”, afirmou Caiado durante a solenidade.

Bruna Alvarenga, mãe de três filhos, foi uma das contempladas: “Eu morava de aluguel, pagava R$ 700, e a casa é uma benção” (Foto: Júnior Guimarães)

Após a entrega simbólica das chaves, Caiado visitou uma das residências ao lado dos novos moradores. Com uma área construída de 42 m², as casas possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. “Nós estamos entregando para vocês uma casa digna, com azulejo, forrada, no granito. É uma casa com toda a estrutura e da melhor qualidade para vocês morarem”, reforçou o governador.

Um diferencial do Pra Ter Onde Morar – Construção é que, além das casas, as escrituras também são entregues totalmente de graça. Desde o lançamento, em 2022, a população em situação de vulnerabilidade social recebeu 3 mil moradias e 162 municípios foram alcançados. “Estamos dedicados a levar o programa e tantos outros serviços da Agehab para todo o estado”, declarou o vice-presidente da agência, Wendel Garcia.

As casas foram construídas em terreno doado pela Prefeitura de Britânia. “A casa é uma necessidade primária e um governo que entende esse direito constitucional e zela disso, merece todo nosso respeito e admiração. Em nome de todas as famílias que recebem hoje a casa própria, eu expresso gratidão e reconhecimento”, afirmou a prefeita da cidade, Disterro Santos.

Entre os beneficiários, mãe de três crianças, Bruna Alvarenga celebrou a conquista pelo projeto e destacou que a casa foi um grande presente de aniversário. “Essa casa significa vida nova e um novo ciclo na minha vida. Eu morava de aluguel, pagava R$ 700, e a casa é uma bênção”, contou.

Inscrições

Casas entregues possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço (Foto: Júnor Guimarães)

O Governo de Goiás está com inscrições abertas para 530 casas a custo zero em 15 municípios. As unidades já estão prontas para entrega. Em Anicuns, Aragarças, Barro Alto, Bonópolis, Buriti Alegre, Castelândia, Edéia, Estrela do Norte, Guaraíta, Joviânia e Nova Crixás, o prazo se encerra no dia 27 de janeiro. Já em Santa Cruz de Goiás, Silvânia, Vianópolis e Vila Propício, a data final é 2 de fevereiro de 2025.

Para se candidatar, o interessado deve ter renda familiar de até um salário mínimo, não possuir imóvel, ter vínculo mínimo de três anos (ou mais, dependendo do edital) com o município e estar com o CadÚnico federal atualizado. O processo é feito de forma online, por meio do site www.agehab.go.gov.br. Em caso de dúvidas, basta entrar em contato pelo telefone (62) 3096-5000 (ligação e WhatsApp) e pelo perfil @agehabgoias nas redes sociais.