Saúde orienta sobre medidas para combater o mosquito da dengue

Operação Cidade Limpa é uma das iniciativas que contribuem para a redução dos casos (Foto: Paulo de Tarso)

Após análise, ficou constatado que a doença foi importada, ou seja, foi contraída em outro estado e não está em circulação no município. O paciente passa bem.

Segundo o gerente de endemias, Rafael Teixeira, mesmo com o vírus do tipo 3 não estando em circulação, as ações de combate permanecem necessárias para prevenir outros tipos.

“Nós temos quatro sorotipos de dengue. Os mais comuns no nosso município são os tipos 1 e 2. Por isso, temos que manter os cuidados para prevenir que a população adoeça”, enfatizou.

Ações de combate à dengue

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos agentes de Endemias, participa de uma ação conjunta com outras secretarias para eliminar possíveis focos do mosquito na cidade.

A Operação Cidade Limpa é uma das iniciativas que contribuem para a redução dos casos. Outra medida importante é a conscientização da população, incentivando cuidados básicos nas residências.

A ampliação do atendimento do Núcleo de Informação, Educação e Comunicação (NIEC) também faz parte dos projetos de combate à dengue para este ano. Atualmente, o NIEC atende escolas de forma interna, realizando apresentações lúdicas que incluem fantoches e teatro. A previsão é que o programa alcance uma parcela maior da população.

De acordo com Rafael Teixeira, envolver a população por meio de palestras e diálogos sobre os principais cuidados é um dos objetivos para o ano.

“Queremos organizar passeatas em avenidas movimentadas dos bairros, com o objetivo de alertar a população e causar impacto”, afirmou.

A preservação do meio ambiente, o descarte correto de lixo, a limpeza de calhas, cobertura de caixas d’água e a remoção de objetos que possam acumular água parada, fazem parte das orientações para combater o mosquito.

Atualmente, um dos grandes problemas observados pelos agentes na cidade, inclusive, tem sido o descarte incorreto de pneus.

“Temos uma porcentagem relativamente alta de focos em pneus. Por dia, são coletadas quatro toneladas de pneus”, destacou o gerente de endemias.

Vale lembrar sobre os riscos que as pessoas correm ao recorrerem à automedicação em casos de sintomas de dengue, uma vez que alguns tipos de remédios podem prejudicar o quadro drasticamente e até fazer a doença evoluir para hemorrágica.