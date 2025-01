Procon aponta variação de até 19,50% nos preços de combustíveis em Anápolis

Órgão orienta que consumidor faça pesquisas antes do abastecimento (Foto: Paulo de Tarso)

Foram visitados os seguintes postos: Cerrado II, Tabocão X, Nota 10, City Posto, Pop Carrefour, Castelo Branco, Ipanema, São Paulo, Carreteiro, WK, Napolitano II, Romeiros, Senna, Brasil Sul, Santo Antônio e Anapolino.

A maior variação de preço foi encontrada no etanol, com uma diferença de 19,50%, sendo o menor valor registrado no Posto Tabocão X, por R$3,59, e o maior preço nos Postos City, Anapolino, Napolitano, Santo Antonio, Romeiro e Brasil Sul por R$ 4,29.

A pesquisa também identificou variação nos preços da gasolina aditivada (10,19%), do diesel comum (9,75%), do diesel S-10 (9,58%) e da gasolina comum (8,49%).

O órgão orienta os consumidores a compararem os preços em diferentes postos de combustíveis antes de abastecer. Além disso, recomenda-se exigir o comprovante de pagamento, que pode ser útil caso exista a necessidade de uma reclamação após a compra.

Os consumidores que desejam fazer uma denúncia ou registrar práticas suspeitas nos estabelecimentos devem entrar em contato com o Procon, pelo telefone (62) 3902-1365, ou pelo Zap da Prefeitura (62) 3902-2882.

Veja na íntegra o relatório técnico e a planilha de preços referentes à pesquisa.