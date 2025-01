Confira os dias e horários das feiras livres e cobertas de Anápolis

Com opções de legumes, frutas e outros alimentos básicos, as feiras fazem parte da cultura e rotina dos anapolinos (Foto: Paulo de Tarso)

Com opções de legumes, frutas e outros alimentos básicos, as feiras fazem parte da cultura e rotina dos anapolinos. Elas seguem um cronograma semanal para atender diferentes bairros da cidade.

Confira o cronograma das feiras de Anápolis:

Segunda-feira

Vila Formosa (Feira Coberta) – Rua 11 – 6h às 14h

Terça-feira

Jonas Duarte – Rua Acesso Lateral, Av. Brasil Sul – 6h às 14h

Jardim Esperança – Rua Edward Bezerra – 6h às 14h

Calixtópolis – Rua Niquelândia – 14h às 21h

Filostro Machado – Rua Jornalista Eurípedes Gomes de Melo – 14h às 21h

Quarta-feira

Maracanã – Rua 06, Parque da Matinha – 6h às 14h

Boa Vista – Rua das Rosas, Praça Bené Silva – 14h às 21h

Recanto do Sol (Feirão Coberto) – Avenida do Estado – 14h às 21h

São Joaquim – Avenida Cachoeira Dourada – 14h às 21h

JK Nova Capital – Rua 22 com 21 – 14h às 21h

Jardim Progresso – Avenida 10 – 14h às 21h

Quinta-feira

Jundiaí (Feirão Coberto) – Rua Visconde Taunay – 6h às 14h

Jaiara (Feirão Coberto) – Rua Ouro Branco – 6h às 14h

Aldeia dos Sonhos – Rua Corumbá – 14h às 21h

Jardim Alvorada – Rua LOID (novo local) – 14h às 21h

Polocentro – Avenida Cantor Sinhozinho – 14h às 21h

Santa Clara (Feirão Coberto) – Rua SCB – 14h às 21h

Sexta-feira

São Jorge (Feirão Coberto) – Rua Federal – 6h às 14h

Bairro de Lourdes (Feirão Coberto) – Avenida Comercial – 14h às 21h

Jandaia – Rua G – 14h às 21h

Santo André – Avenida Sócrates Diniz – 14h às 21h

Parque dos Pirineus – Avenida Colorado – 14h às 21h

Sábado

Summerville – Praça localizada na Rua Avenida Gomes – 14h às 21h

Bandeiras – Rua Jonas Duarte – 14h às 21h

Industrial Munir Calixto – Rua 06 – 14h às 21h

Reny Cury (Feirão Coberto) – Rua RC6 – 14h às 21h

IAPC (Feirão Coberto) – Rua Benvindo Machado – 06h às 14h

Santos Dumont – Rua Wilmar Aldar Ramos – 14h às 21h

Branápolis – Rua B – 14h às 21h

Domingo

Alexandrina (Feirão Coberto) – Avenida Nair Xavier Nunes – 6h às 14h

Bairro de Lourdes (Feirão Coberto) – Avenida Comercial – 6h às 14h

Jundiaí (Feirão Coberto) – Rua Visconde Taunay – 6h às 14h

Santa Isabel (Feirão Coberto) – Rua Colômbia – 6h às 14h

Vila Esperança – Avenida Independência – 6h às 14h

Recanto do Sol (Feira Coberta) – Avenida do Estado, esquina com a Rua SWB – 6h às 14h