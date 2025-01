1º Cultura em Rede reunirá grupos artísticos de Anápolis com diversas apresentações imperdíveis

Objetivo é criar conexão entre os grupos culturais e a população

A iniciativa será promovida pela Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura e contará com a apresentação de grupos artísticos de música, dança, teatro e literatura, mostrando a potência cultural da cidade.

A ação tem como objetivo criar conexão entre os grupos culturais e a população. Autoridades do setor também vão fazer parte da cerimônia e explicar o calendário cultural, as programações do ano e as leis de incentivo.

A música será representada pela Orquestra de Violeiros, Orquestra Jovem, Banda Lira de Prata, Coro Sinfônico de Anápolis e pelo Corpo de Baile.

A dança também faz parte da programação com apresentação dos alunos da escola de dança, do grupo de hip hop e do grupo de catira.

O evento contará ainda com barraquinhas de artesanato, exposição de trabalhos manuais e comidas da economia criativa.