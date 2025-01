Escolas do Futuro lançam edital de apoio a negócios liderados por mulheres

Consultorias gratuitas realizadas nos ambientes de inovação das Escolas do Futuro de Goiás para negócios liderados por mulheres (Foto: Secti)

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) abriram inscrições para o Goianas S.A., projeto que apoia negócios liderados por mulheres por meio dos Serviços Tecnológicos e Ambientes de Inovação (Stai), instalados nas unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso.

As inscrições podem ser feitas pelo link até o dia 22 de fevereiro.

Mulheres

Podem se inscrever equipes de Goiás e do Entorno do Distrito Federal, desde que a responsável pelo projeto seja, obrigatoriamente, uma mulher, cis ou trans. Serão selecionados até 20 projetos por escola e cada empreendedora deve apresentar uma ideia ou iniciativa com caráter inovador.

O resultado da seleção será publicado no dia 28 de fevereiro (28/2). As selecionadas poderão usar gratuitamente as instalações físicas dos ambientes de inovação das EFGs, constituídas pelos laboratórios Inove Lab, Pré-incubadora e Coworking, além de receber mentorias especializadas.

A avaliação dos projetos acontece por meio de critérios que abrangem desde a identificação do problema até o potencial de interação com a Escola do Futuro. As atividades de consultoria e a utilização dos ambientes de inovação ocorrem presencialmente nas unidades.

As iniciativas selecionadas vão desfrutar de uma jornada completa de oficinas e consultorias, direcionando a estruturação dos modelos de negócios e a elaboração de produtos, serviços ou protótipos a serem introduzidos no mercado.

O projeto faz parte do Programa Goianas na Ciência e Inovação, iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e que engloba ações da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeg), do Hub Goiás e das Escolas do Futuro, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), via convênio com o Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).

“Esse programa é inédito no país e, com ele, já conseguimos apoiar muitas mulheres, não só empreendedoras, mas também cientistas e pesquisadoras. É algo muito importante para nosso estado”, afirma o titular da Secti, José Frederico Lyra Netto.

Só no Goianas S.A., mais de cem iniciativas já foram apoiadas pelas EFGs, fazendo com que negócios inovadores saíssem do papel com soluções práticas alinhadas às demandas do mercado e, consequentemente, geração de renda para as empreendedoras.