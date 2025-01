Jovem contemplado com prêmio no 28º Salão Anapolino de Arte inaugura exposição “Toda Entrega é Urgente”

Diego celebra pela segunda vez consecutiva o reconhecimento no Salão Anapolino

O 28º Salão Anapolino de Arte continua movimentando o cenário cultural até o dia 28 de fevereiro, na Galeria Antônio Sibasolly, apresentando obras que refletem a força e a diversidade da produção artística contemporânea.

Natural de São Francisco de Goiás e radicado em Anápolis, Diego celebra pela segunda vez consecutiva o reconhecimento no Salão Anapolino, o que considera uma validação do amadurecimento de sua pesquisa. Durante as duas semanas de imersão no Pé Vermelho, o artista aprofundou estudos que unem a realidade do trabalhador — em especial o entregador de aplicativo — às dinâmicas contemporâneas do interior goiano e do Distrito Federal.

“Esta premiação possibilita uma imersão formativa, um contato direto com o cotidiano de um espaço que discute questões muito próximas às que venho investigando em minha própria produção”, comenta Diego.

A residência no Pé Vermelho Espaço Contemporâneo, conduzido pelos artistas João Angelini, Luciana Paiva e Marcela Campos, permitiu a Diego interagir com artistas, gestores culturais e pesquisadores, criando pontes entre Anápolis e Planaltina. O espaço, localizado em uma região periférica do DF, propõe cursos, palestras e exposições, além de servir como ambiente de reflexão sobre a arte contemporânea e sua relação com o entorno.

“Toda Entrega é Urgente”

A mostra “Toda Entrega é Urgente” reúne trabalhos desenvolvidos e debatidos ao longo da residência, bem como outras criações recentes de Diego que abordam o cotidiano laboral e a figura do entregador de moto, sertanejo e goiano. A relação entre zonas urbana e rural, evidente em cidades como Anápolis (GO) e Planaltina (DF), surge como ponto de tensão e coexistência nos projetos do artista.

Fotógrafo e também entregador, Diego mescla sua vivência pessoal à prática artística para investigar as condições de trabalho contemporâneas. Em suas obras, imagens apropriadas ou registradas nas ruas se combinam de modo a convidar o público a refletir sobre precarização e invisibilidade laboral — questões que se desdobram tanto na arte quanto em outros campos profissionais.

“Entendemos que, por vezes, a glamourização do meio da arte não condiz com a realidade precária de muitos trabalhadores que sustentam o sistema cultural diariamente. Na obra de Diego, essas fronteiras se entrelaçam sem idealizações: o artista é um trabalhador precarizado e o trabalhador precarizado é um artista”, ressalta João Angelini, um dos idealizadores do Pé Vermelho.

A visitação segue até 15 de fevereiro e poderá ser realizada apenas por agendamento, pelo e-mail pevermelho@pevermelho.art.

Serviço

Exposição “Toda Entrega é Urgente”, de Diego Oliveira

Abertura: 25 de janeiro (sábado), às 17h

Período expositivo: 25 de janeiro a 15 de fevereiro de 2025

Local: Pé Vermelho | Espaço Contemporâneo

Endereço: Av. 13 de maio, quadra 57 lote 6, Praça São Sebastião, Planaltina (DF)

Visitação: apenas por agendamento, via pevermelho@pevermelho.art