Prefeitura e Polícia Militar formam parceria para criação de centro integrado que vai gerar mais segurança para os anapolinos

Na ocasião, foi lançada a operação Comando Geral Itinerante, um evento de transferência do gabinete do comando geral de Goiânia para Anápolis (Foto: Paulo de Tarso)

Durante a manhã, os dois participaram do lançamento da operação Comando Geral Itinerante, na Praça Dom Emanuel, um evento de transferência do gabinete do comando geral de Goiânia para Anápolis.

“Neste ano, o primeiro Comando Regional em que estamos lançando o Comando Geral Itinerante é na cidade de Anápolis, mas estaremos em todo o Estado de Goiás, levando a tropa especializada para nos aproximar ainda mais da população dos municípios”, comentou o comandante da PMGO, coronel Marcelo Granja.

O comandante do 3º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM), Coronel Alysson, reforçou a importância desse trabalho em conjunto para reduzir a criminalidade e transformar Anápolis.

“Já estamos conversando com o prefeito desde antes do início da atual gestão e a criação desse centro de comando é apenas uma das grandes parcerias que estão sendo discutidas”, garantiu.