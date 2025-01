Excluídos do Simples Nacional podem pedir novo ingresso até dia 31

Interessados em ingressar ou reingressar no Regime do Simples Nacional devem ficar atentos para não perder o prazo e fazer o novo pedido no Portal do Simples Nacional (Foto: Economia)

A Secretaria da Economia, por meio da Coordenação do Simples Nacional, enviou, no ano passado, 3.459 Termos de Exclusão do Regime do Simples Nacional a contribuintes que possuíam débitos com o Estado de Goiás. Parte dos contribuintes regularizou a situação, mas 2.507 deles não atenderam ao comunicado e acabaram excluídos em 1º de janeiro de 2025.

Os contribuintes que recolheram ou parcelaram os seus débitos no prazo hábil permaneceram no regime simplificado de modo automático.

Os autos de infração cobrados nos termos de exclusão somavam R$ 86.567.483,54. Levantamento da Secretaria da Economia realizado no final do ano passado registra o pagamento de R$ 2.319,496,64 à vista. Mas a cobrança foi além, pois R$ 17.807.753,32 foram negociados e parcelados por meio de 607 acordos, dos quais cerca de R$ 900 mil já foram pagos.

Opção de ingresso ou reingresso no Simples

A Coordenação dos Simples na Secretaria da Economia destaca ainda que, até o final deste mês, dia 31 de janeiro, está aberto o prazo para que os contribuintes que desejam ingressar no Simples Nacional no exercício de 2025 façam a sua opção pelo regime.

A opção é válida inclusive para aqueles que foram excluídos.

Assim, os interessados em ingressar ou reingressar no Regime do Simples Nacional devem ficar atentos para não perder o prazo e fazer o novo pedido no Portal do Simples Nacional até o último dia deste mês. Além disso, é necessário regularizar eventuais pendências com as administrações tributárias da União, estados e municípios.