SIC e Equatorial Goiás firmam parceria pra impulsionar industrialização de Goiás

Secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços, Joel Sant’Anna, participou de reunião com presidente da Equatorial, Lener Jayme (Foto: Samuel Pelegrino)

A Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e a Equatorial Goiás firmaram uma parceria estratégica para impulsionar a industrialização do estado, garantindo um fornecimento energético confiável e adequado às crescentes demandas dos setores mineral e industrial.

A colaboração entre as duas organizações visa consolidar Goiás como um dos principais polos econômicos do Brasil, criando condições favoráveis para a instalação, manutenção e expansão de grandes empresas no estado.

O fornecimento energético tem sido essencial para atender às necessidades de empresas que estão transformando a economia goiana, à exemplo da mineradora Aclara Resources, em Nova Roma; a CMOC, em Catalão; e a Lundin Mining, em Alto Horizonte.

Além do setor mineral, a parceria também apoia indústrias de outros segmentos, como a Mitsubishi Motors, em Anápolis; e a Weichai, em Itumbiara, que juntas somam investimentos de bilhões de reais e são fundamentais para a geração de empregos e o desenvolvimento regional.

Industrialização de Goiás

A parceria busca criar estratégias para garantir competitividade, crescimento econômico e sustentabilidade das empresas instaladas no estado.

“Estamos construindo um ambiente de negócios atrativo, onde a infraestrutura de energia desempenha um papel central para garantir que as empresas não apenas escolham Goiás, mas cresçam e permaneçam aqui”, destaca o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

O objetivo central seria, portanto, a aceleração do processo de industrialização em municípios do interior, promovendo o crescimento dessas localidades e geração de mais empregos para a população.