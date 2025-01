Saiba os dias e horários da coleta seletiva em Anápolis

Serviço contribui com a preservação do meio ambiente e pode ser solicitado pelo Zap da Prefeitura

O ideal é separar os materiais e sempre tomar precauções, como enrolar com papelão materiais cortantes e não misturar lixo orgânico com plástico ou metal.

As sacolas com os objetos recicláveis podem ser colocadas na lixeira em frente à residência no dia e horário próximo da coleta seletiva, de acordo com o cronograma local.

A população também pode solicitar o serviço pelo Zap da Prefeitura, enviando uma mensagem para o número (62) 3902-2882.

Confira o cronograma da coleta seletiva:

• SEGUNDA – FEIRA

Das 07h às 12h: Bairro Jundiaí, Lot. Anápolis City, Vila Dos Sargentos E Vila Santana.

Das 12h às 16h: Conj. Hab. Vila União 1 E 2, Conjunto Res. Copacabana, Res. Reny Cury, Jardim Das Oliveiras, Jardim Petrópolis, Jardim Silveira, Vila Brasil, Vila Fabril, Res. Mônica Braga, Bairro Anexo Itamaraty, Bairro Santo Antônio, Granjas Santo Antônio, Setor Santo Antônio, Res. Alfredo Abrahão, Jardim Tesouro, Vila Rica, Vila Operária, Parque São Conrado, Jardim Alvorada E Jardim Progresso.

• TERÇA – FEIRA

Das 07h às 12h: Bairro Batista, Conj. Raul Balduíno, Jardim Ana Paula, Jardim Bandeirante, Jardim Europa, Lot. Novo Jundiaí, Maracanãzinho, Quinta Vila Verde, Res. Virginia Corrêia, Vila Corumbá, Vila Dona Maria, Vila Goiás, Vila Jussara, Vila Miguel Jorge, Vila Milmar, Vila Santa Maria De Nazaré E Vila Santa Rosa.

Das 12h às 16h: Jardim Calixto, Paraíso, Vila Mariana, Viviam Parque, Calixtópolis 1 E 2, Recanto Do Sol, Vila Norte, Bairro De Lourdes, Vila Sul, Res. Flamboyant E Residencial Buritis.

• QUARTA -FEIRA

Das 07h às 12h: Bairro Cidade Jardim, Jamil Miguel 1ª Etapa, Jardim América, Jardim Samambaia, Lot. São Sebastião, Lot. Setor Sul, Setor Alto da Bela Vista, Vila Formosa 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapa e Vila Santa Izabel.

Das 12h às 16h: Loteamento Setor Sul, Lot. Santa Clara, Jardim Arco Verde, Jardim Diana, Bairro São Jose, Jardim Santana, Jardim Goiano Iapc, Conj. Res. Jamaica, Vila Res. Pedro Ludovico, Lot. Parque Das Nações, Vila Industrial, Jundiaí, Conjunto Eldorado, Vila São Jose, Bairro Eldorado, Bairro Jk Setor Oeste, Parque Res. Ander 1ª E 2ª Etapa, Bairro De Lourdes E Jardim Palmares.

• QUINTA -FEIRA

Das 07h às 12h: Antônio Fernandes 1ª e 2ª etapa, Boa Vista, Maracanã, Parque dos Eucaliptos, Res. Araújoville, Vila Cooperária, Vila dos Oficiais, Vila Góis, Vila Nossa Senhora da Abadia, Vila Santa Izabel 2ª etapa.

Das 12h às 16h: Lot. Las Palmas, Vila Jaiara, Bairro Das Bandeiras, Vila Harmonia, Vila Nova Jaiara, Jardim Proguesso, Village, Jardim Anápolis, Res. Vila Bella, Jardim Mirrage, Parque Iracema, Jardim Das Américas 1ª E 2ª Etapa.

• SEXTA -FEIRA

Das 07h às 12h: Bairro Industrial Da Estação, Bairro Jk, Bairro N.S. Aparecida, Bairro São Lourenço, Lot. Andracel Center, Lot. Frei Eustáquio, Parque Brasília 1ª E 2ª Etapa, Parque São Jerônimo, Res. Ayrton Senna, Setor Central, Setor Nova Capital, Vila Menino Jesus, Vila Santa Maria, Vila São João, Vila São Jorge.

Das 12h às 16h: Chácaras Jonas Duarte, Vila Santa Rita, Jardim Gonçalves, Vila João Luis De Oliveira, Vila Popular Munir Calixto, Lot. Olhos D’agua, Santo André, Res. Victor Braga, Jardim Bom Clima, Res. Sunflower, Res. Bela Vista, Res. América, Jardim Dos Ipês, Jardim Das Américas 3ª Etapa, Res. Portal Do Cerrado, Res. Araguaia, Bairro Alvorada, Bairro São Carlos 1ª E 2ª Etapa, Res. Verona, Residencial Veneza, Parque Dos Pirineus 1ª, 2ª E 3ª Etapa.