Troca de ingressos da Torcida Premiada para próximo jogo do Anápolis começa nesta terça-feira (28)

O jogo, que ocorrerá em Anápolis, será entre o Anápolis Futebol Clube e o Goiânia E.C, na quarta-feira (29), às 20h.

Os ingressos disponibilizados para a população podem ser trocados na terça-feira (28), das 09h às 18h, e na quarta-feira (29) das 09h às 19h.

Para realizar a troca, o contribuinte deve apresentar o comprovante do pagamento em dia do IPTU ou ITU ou uma Nota Fiscal do Serviço na bilheteria da Arquibancada Descoberta.

Cada contribuinte tem direito a dois ingressos por inscrição imobiliária, sendo limitado a quatro bilhetes por contribuinte.

Os moradores de imóveis alugados podem pedir um comprovante de pagamento do imposto ao proprietário.