Em São Paulo, Caiado debate propostas e desafios do mercado imobiliário

Caiado participa de debate no Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Fotos: Hegon Corrêa)

O governador Ronaldo Caiado debateu, nesta terça-feira (28/01), em São Paulo, propostas, troca de experiências e temas estratégicos do mercado imobiliário, no Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP).

Entre outros assuntos abordados, Caiado falou de Reforma Tributária, progresso nacional e política internacional.

“Independentemente do mandato, sempre me preocupei em discutir temas nacionais, aquilo que realmente reflete no desenvolvimento de um país”, declarou durante o encontro.

Caiado apresentou programas do Estado e respondeu perguntas sobre as principais demandas do setor imobiliário, bem como estratégias que possam beneficiar tanto a população quanto o ambiente de negócios.

Fundado em 1946, o sindicato representa mais de 93 mil empresas no Estado de São Paulo, promovendo a oferta de moradia, lazer e geração de emprego. Além disso, desenvolve iniciativas que abrangem inovações tecnológicas, sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida.

Alerta

Um dos pontos de alerta para Caiado é a Reforma Tributária que foi recentemente regulamentada com a sanção, em 16 de janeiro, do Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024 pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A reformulação prevê a criação de um imposto único federal.

“É importante que fiquem atentos, porque existe um processo de concentração de poder, de tendência de Estado único. Existe uma certa desconsideração, intencional, com as unidades federativas”, analisou. Equilíbrio orçamentário

Caiado pontuou ainda que o resultado do novo modelo de tributação ainda não pode ser, de fato, mensurado.

Diante da preocupação do segmento com o déficit fiscal que o Brasil enfrenta, Caiado expôs o trabalho para conquistar o equilíbrio orçamentário em Goiás, um dos estados que, hoje, apresenta maior grau de liquidez, com recurso em caixa e pagamentos em dia.

“Vou deixar ao meu sucessor um quadro fiscal, que será indiscutivelmente, um grau inédito no volume que vai ficar em caixa para dar continuidade”, ponderou ao mencionar o equilíbrio financeiro do cofre estadual.

No sétimo ano de governo, Caiado ainda demonstrou o caminho para conquistar liderança nacional em áreas como segurança pública, educação e transparência, além de avanços em programas habitacionais e sociais.

“Recebemos aqui o reconhecimento de que Goiás tem dado um show na área da habitação, como também discutimos outros temas que Goiás tem ficado sempre em primeiro lugar. É um orgulho para todos nós goianos, o convite de uma instituição de tamanha credibilidade para tratar de assuntos tão relevantes”, destacou.

O diálogo, com a presença de cerca de 40 participantes, foi intermediado pelo presidente do Secovi-SP, Rodrigo Luna, que reconheceu a expertise do chefe do Executivo goiano e os resultados alcançados em prol da população goiana.