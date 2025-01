DPE realiza mutirão de doação de sangue e retificação de prenome e gênero

Evento é realizado na Unidade Marista da DPE-GO, no Setor Marista, em Goiânia (Foto: DPE)

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) realiza, nesta quarta-feira (29/01), Dia Nacional da Visibilidade Trans, até as 16 horas, um mutirão voltado à doação de sangue e à retificação de prenome e gênero para a população LGBTQIAPN+. Além disso, há a possibilidade de realizar o cadastro para doação de medula óssea.

O evento está sendo realizado na Unidade Marista da DPE-GO, localizada na Alameda Cel. Joaquim de Bastos, 282, no Setor Marista, em Goiânia. A ação é realizada em parceria do Hemocentro de Goiás e da Unitrans/GO.

O mutirão de doação de sangue tem como objetivo garantir a inclusão da comunidade LGBTQIAPN+ nas campanhas de doação à luz da decisão proferida pelo STF na ADI 5543.

Retificação de prenome e gênero

Simultaneamente, será oferecido atendimento jurídico especializado para a retificação de prenome e gênero, com foco no reconhecimento das identidades de pessoas trans e não binárias.

Para retificação de prenome e gênero é preciso estar com os seguintes documentos: RG, CPF, cópia do Título de Eleitor, comprovante de endereço atualizado, certidão de nascimento (se tiver) e comprovante de hipossuficiência (3 últimos contracheques, 3 últimos extratos bancários ou inscrição no CadÚnico).

Serviço

Mutirão de doação de sangue e retificação de prenome e gênero

Data: 29/01/2025

Horário: das 08h às 16h

Local: DPE-GO, Unidade Marista – Alameda Cel. Joaquim de Bastos, 282, St. Marista, Goiânia-GO