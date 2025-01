Aplicativo Mulher Segura reforça combate à violência contra a mulher

Ferramenta permite que mulheres em situação de perigo solicitem ajuda de forma rápida, acompanhem em tempo real o deslocamento da viatura e compartilhem sua localização diretamente com os policiais (Arte: SSP-GO)

Com o objetivo de fortalecer a segurança e a proteção das cidadãs goianas, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás destaca a importância do aplicativo Mulher Segura.

A ferramenta permite que mulheres em situação de perigo solicitem ajuda de forma rápida, acompanhem em tempo real o deslocamento da viatura e compartilhem sua localização diretamente com os policiais.

Além disso, o aplicativo oferece informações sobre a localização de batalhões e delegacias próximas.

Na capital, 39% das mulheres já utilizaram o recurso, e em Aparecida de Goiânia, 21% (Foto: SSP-GO)

Denúncias

Por meio da ferramenta, mulheres residentes em todo o estado podem realizar:

denúncias de ameaças,

descumprimento de medidas protetivas,

injúria,

lesão corporal,

violência doméstica,

vias de fato

e violência psicológica.

Desde sua criação, em 2023, o aplicativo já registrou mais de 2.318 boletins de ocorrência (RAIs).

Na capital, 39% das mulheres já utilizaram o recurso, e em Aparecida de Goiânia, 21%. Outras cidades também estão na lista, como Anápolis, Trindade, Senador Canedo, Mineiros e Luziânia.

Mulher Segura

O secretário de Segurança Pública de Goiás, Renato Brum dos Santos, reforça o apelo para que todas as mulheres instalem o app em seus celulares.

“Essa ferramenta é apenas uma das ações que a Secretaria de Segurança Pública tem implementado no enfrentamento à violência contra as mulheres goianas. Ela tem se mostrado eficaz, garantindo agilidade e proteção a esse grupo vulnerável”.

“Por isso, é importante que a mulher tenha o app instalado, pois, caso esteja em uma situação de perigo, poderá acionar imediatamente a polícia para que as providências sejam tomadas”, afirmou o titular da pasta.

Como usar o aplicativo

O aplicativo está disponível gratuitamente tanto para aparelhos com sistema Android quanto iOS. Ele conta com login autenticado para todas as mulheres, acionamento de emergência para casos de violência e um sistema de georreferenciamento para garantir uma localização precisa do chamado.

Para utilizar o aplicativo, a mulher deve primeiro fazer um cadastro e autenticação de acesso. Na tela principal, há um botão de solicitação de ajuda. Ao acionar o botão, um atendente confirma a ocorrência e envia uma viatura policial para o atendimento emergencial.

Vale destacar que a ferramenta também está integrada ao SiMRMTC.