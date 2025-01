1ª Noite Cultural mostra a força dos artistas de Anápolis e termina com grande novidade

Evento contou com apresentações de dança, música, teatro e exposições artísticas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A cerimônia iniciou com o hino nacional apresentado pela Orquestra Jovem Banda Lira e pelo Coro Sinfônico de Anápolis. Outras apresentações também cativaram o público como a do corpo de baile da Escola de Dança de Anápolis, pelo grupo de teatro e a exibição de trailers de produções de audiovisuais.

O evento contou também com uma praça de alimentação com comidas típicas, apresentação de tecelagem e a exposição de produções artísticas.

O momento solene foi acompanhado por diversas autoridades locais que prestigiaram o evento como o prefeito Márcio Corrêa, a primeira-dama Carla Correa, o vice-prefeito Walter Vosgrau e a segunda dama Tatiany Vosgrau. A presidente da Câmara Municipal Andreia Rezende também acompanhou as apresentações juntamente com outros vereadores do município.

Na ocasião, o prefeito aproveitou para anunciar uma grande novidade: a Secretaria de Cultura será recriada na cidade em um prazo de 60 dias.

Segundo o diretor de cultura, Rafael Borges, o evento é um marco para a cultura anapolina, pois oferece incentivo e possibilita novas oportunidades.

“Além de proporcionar experiência de palco e incentivar a profissionalização dos artistas, também cria redes de contato e oportunidades de parcerias. O impacto vai além do artístico, movimentando a economia local e promovendo inclusão social, tornando a cultura mais acessível e valorizada pela comunidade”, explica Rafael.