Governo de Goiás entrega 123 apartamentos do Crédito Parceria em Valparaíso

Recursos de mais de R$ 5 milhões do programa ajudaram as famílias a custear a entrada e reduzir parcelas do financiamento

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), entrega, nesta sexta-feira (31/01), 123 unidades habitacionais construídas com auxílio do Crédito Parceria em Valparaíso de Goiás, Entorno do Distrito Federal. A cerimônia será realizada no Residencial Park Das Águas – Módulo I, às 8h30. O valor total da obra foi R$12,8 milhões, sendo mais de R$ 5 milhões de subsídio do Governo Estadual.

A modalidade Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria atende famílias com renda de até três salários mínimos. De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, os beneficiários que se enquadram nos requisitos recebem subsídio de R$ 47,4 mil para reduzir o valor da entrada ou parcelas do imóvel. “Ao ajudar na entrada, a modalidade estimula o mercado imobiliário e livra do aluguel a família que precisa. Sem esse auxílio, a pessoa não teria condições de adquirir a casa própria”, observa.

O secretário estadual da Infraestrutura, Pedro Sales, explica que o Crédito Parceria é um benefício do Governo de Goiás concedido na forma de crédito outorgado de ICMS. “É uma ação que, associada a outras iniciativas, visa fomentar o desenvolvimento econômico e social onde é aplicado”, ressalta Sales. “A injeção desse subsídio faz a roda girar aumentando o emprego, gerando renda e incrementando a política habitacional em regiões populosas e carentes de Goiás, como o Entorno do Distrito Federal”, finaliza o secretário.

Serviço

Evento 1: Entrega de 123 moradias do programa Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria – em Valparaíso de Goiás

Data: 31/01/24, sexta-feira

Horário: 8h30

Local: Residencial Park das Águas – Módulo I

Endereço: Valparaíso de Goiás

