Ação da CMTT no trevo do Recanto do Sol reduz tempo de espera dos condutores

Iniciativa resultou em benefícios para os condutores que passam diariamente pela região (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os resultados mostram benefícios para os condutores que passam diariamente pela região. A Operação Assistida foi iniciada há 36 dias, no dia 10 de fevereiro, e tem como principal objetivo analisar e buscar soluções para o trânsito.

O trevo ganhou uma simulação semafórica das 6h às 8h da manhã com o auxílio de agentes de fiscalização de segunda à sexta-feira, o horário foi escolhido de forma estratégica, buscando organizar o trânsito no horário com maior fluxo de veículos.

De acordo com a CMTT, as mudanças foram bem aceitas pela população e resultaram em consequências positivas, como a redução média do tempo de espera das pessoas que aguardavam para acessar o trevo.

Segundo apontado por técnicos da companhia, o tempo médio de espera enfrentado por alguns condutores era 30 a 40 minutos nos horários de pico da manhã, mas foi reduzido para uma média aproximada de 10 a 15 minutos.

O órgão reforça a importância do cuidado dos condutores no trânsito e ressalta sobre a necessidade de todos seguirem as regras, garantindo mais segurança.