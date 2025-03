Fapeg e Senar lançam Desafio AgroStartup 2025

Edição deste ano tem como tema “Agro 5.0 – A nova revolução do agronegócio” e será dividida em três etapas (Fotos: Fredox Carvalho)

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-GO) lançaram o Desafio AgroStartup 2025, iniciativa que busca estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras para o agronegócio.

O edital destinará R$ 720 mil para financiar 12 startups que apresentem projetos disruptivos voltados à:

sustentabilidade,

automação

e eficiência produtiva.

Cada uma das selecionadas receberá R$ 60 mil em subvenção financeira.

A edição deste ano tem como tema Agro 5.0 – A nova revolução do agronegócio, conceito que reúne tecnologias como biotecnologia avançada, automação inteligente, Internet das coisas e Inteligência artificial.

O objetivo é integrar empreendedores, academia e produtores rurais para criar um ambiente colaborativo de inovação, conectando conhecimento técnico e demandas reais do setor.

O presidente da Fapeg, Marcos Arriel, destaca o papel do edital no fortalecimento da inovação e no desenvolvimento econômico de Goiás.

“O agronegócio é um dos pilares da economia goiana e precisa estar alinhado às transformações tecnológicas. Esse desafio é uma oportunidade para startups desenvolverem soluções que modernizem a produção agrícola, tornando-a mais competitiva e sustentável”, ressalta.

O programa será dividido em três etapas:

A primeira, Maratona de Ideação, acontecerá em maio, reunindo equipes multidisciplinares para transformar desafios reais do agronegócio em oportunidades de inovação.



Em seguida, os projetos avançam para a Capacitação Empreendedora, entre julho e outubro, com treinamentos e mentorias especializadas.



A fase final, o Dia de Demonstração, está prevista para novembro, quando os melhores projetos serão apresentados a uma banca composta por investidores, aceleradoras e representantes do setor.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na plataforma Campolab | Sistema Faeg Senar. O edital completo e mais informações sobre requisitos e prazos estão disponíveis no site da Fapeg.