Cora Viagem: Procissão do Fogaréu – tradição viva na cidade de Goiás

Mais do que uma encenação religiosa, a Procissão do Fogaréu é parte do coração cultural da cidade de Goiás (Foto: Secom)

À luz de tochas e ao som de tambores, a cidade de Goiás se transforma em cenário de fé, história e emoção durante a Semana Santa. Realizada desde 1745, a Procissão do Fogaréu é uma das celebrações religiosas mais impressionantes do país — e um convite irresistível para quem busca uma experiência única, onde o sagrado e o simbólico caminham lado a lado pelas ruas de pedra da antiga capital do estado.

A encenação começa à meia-noite da Quarta-Feira Santa. Com todas as luzes apagadas, tem início a cerimônia que simboliza procura e a prisão de Cristo. O centro histórico ganha um brilho especial das chamas carregadas por 40 homens encapuzados — os farricocos — que representam os soldados romanos em busca de Jesus Cristo.

Com todas as luzes apagadas, o centro histórico ganha um brilho especial das chamas (Foto: Secom)

Acompanhados pela multidão, os farricocos saem à procura de Jesus Cristo pelas ruas de pedra, enquanto o coral canta em latim. A busca só termina com a prisão de Jesus, com o toque do clarim anunciando o fim da perseguição.

Busca só termina com a prisão de Jesus (Foto: Secom)

Patrimônio, poesia e paisagens naturais

Mais do que uma encenação religiosa, a Procissão do Fogaréu é parte do coração cultural da cidade de Goiás, tombada como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. O evento atrai visitantes do Brasil e do mundo, que se encantam não só com a celebração, mas também com os tesouros históricos e naturais da região.

Público acompanha a Procissão do Fogaréu (Foto: Secom)

A antiga Vila Boa integra a Região Turística do Ouro e a Trilha de Longo Curso Caminho de Cora Coralina, a única rota de poesia do mundo. São mais de 300 quilômetros de trilhas que conectam oito cidades e oito povoados, promovendo turismo ecológico e literário.

Sabores, história e arquitetura

Goiás também conquista pelo paladar. A culinária típica é rica em sabores do Cerrado, com destaques como o empadão goiano, pastelinhos crocantes e doces artesanais preparados no fogão a lenha, além das delicadas sobremesas de flor de coco e alfenins.

No Centro Histórico, a arquitetura colonial preservada transporta o visitante no tempo. Igrejas como a de São Francisco, Matriz de Sant’Ana e Nossa Senhora do Rosário são paradas obrigatórias, assim como os museus Casa de Cora Coralina, Palácio Conde dos Arcos e Museu das Bandeiras.

Um destino que respira cultura

Cercada por rios, serras e morros, a cidade de Goiás une natureza exuberante e legado histórico. Um passeio por lá é mais do que uma viagem: é um mergulho na identidade goiana, onde cada pedra e cada tocha acesa contam uma história viva, como a da Procissão do Fogaréu, que segue emocionando gerações, ano após ano.

Distância e Rota de Goiânia à cidade de Goiás

Distância : A cidade de Goiás está a 142 km de Goiânia. ​Portal Goiás

: A cidade de Goiás está a 142 km de Goiânia. ​Portal Goiás Rota de Acesso: Partindo de Goiânia, o trajeto mais comum é pela GO-070. A rodovia é duplicada até a cidade de Goiás, proporcionando uma viagem mais segura e confortável. ​Wikipédia, a enciclopédia livre

Data da Procissão do Fogaréu em 2025

A Procissão do Fogaréu é realizada tradicionalmente à meia-noite da Quarta-feira Santa. Em 2025, a Quarta-feira Santa será no dia 16 de abril. Portanto, a procissão ocorrerá na madrugada de 16 para 17 de abril. ​Instagram+1Instagram+1

Dicas Adicionais