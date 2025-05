Inscrições para os Jogos Abertos de Anápolis terminam na próxima segunda-feira (05)

Interessados devem se inscrever pelo site oficial da Prefeitura e realizar a entrega presencial da ficha de inscrição na Diretoria de Esportes, localizada no antigo Centro Administrativo

Estão abertas até a próxima segunda-feira (05), as inscrições para os Jogos Abertos de Anápolis. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial da Prefeitura e realizar a entrega presencial da ficha de inscrição na Diretoria de Esportes, localizada no antigo Centro Administrativo.

A edição deste ano contará com nove modalidades esportivas: futsal, vôlei, basquete, handebol, futebol society, futevôlei, vôlei de areia, atletismo (1 milha) e frisbee universitário. A competição reunirá atletas de Anápolis e de outras 22 cidades convidadas, promovendo integração regional e incentivo ao esporte.

A iniciativa é um dos marcos da atual gestão, uma vez que os Jogos Abertos não ocorriam mais na cidade desde o ano de 2019. A retomada do evento reforça o compromisso com a valorização do esporte e com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à prática esportiva.

O conselho arbitral está agendado para o dia 8 de maio, às 16h30, no Ginásio Internacional Newton de Faria. Já a cerimônia de abertura acontecerá no dia seguinte, 9 de maio, no mesmo local, marcando o início oficial dos jogos.

